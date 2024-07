Mikor érkezik meg Magyarországra a Samsung okosgyűrűje?

A Samsung okosgyűrűje már régóta izgalomban tarja a techvilágot, és mi is írtunk róla több cikket is, ezért is volt nagy csalódás, hogy itthon egy jó ideig még biztosan nem lesz kapható.

A Samsung Galaxy Ring okosgyűrű három színben és több méretben lesz kapható. Csak sajnos nem itthon.

A folyamatos egészségmegfigyelésre tervezett, könnyű – 2,3 és 3,0 gramm közötti – okosgyűrű azok számára készült, akik szeretnék figyelni a testüket, az egészség-funkciójukat, kíváncsiak arra, hogy hogyan alszanak, de ezekhez nem szeretnének egy okosórát hordani a csuklójukon akár éjjel, az ágyban is. Ez a lényege ennek a kis kütyünek, ami titánborításnak köszönhetően tényleg szinte bárhol és bármikor, gond nélkül hordható, mert bírja a strapát, nem ázik be és még csak nem is irritálja a bőrt. Beépített akkumulátora a gyártó szerint akár hétnapos üzemidőt is képes biztosítani, ha pedig lemerülőben van, akkor be kell tennünk a speciálisan tervezett gyorstöltőtokjába, amin egy LED jelzi az épp aktuális töltöttségi szintet.

Az okosgyűrű funkciói

A Galaxy Ring a Samsung Health alkalmazással kommunikál és itt tekinthetjük meg az általa mért adatokat is. A rendszer fejlett alváselemzésével és alvási AI algoritmussal rendelkezik, amelyek segítenek a gyűrűt viselőknek könnyebben megérteni alvási szokásaikat és jobb mintákat kialakítani. Az Alvási pontszám és a horkoláselemzés mellett az új alvásmérések –, mint az alvás közbeni mozgás, a lefekvéstől az elalvásig számított idő, az alvás közbeni pulzus és a légzési ritmus – részletes és pontos elemzést nyújtanak az alvás minőségéről. A Cikluskövetés méri az éjszakai bőrhőmérsékletet, így a női felhasználók még jobban nyomon követik menstruációs ciklusukat.

A tokjában lehet majd tölteni.

Az okosgyűrű persze nem csak az alvás monitorozására való, annál sokkal szélesebb körben is támogathatja a mindennapi jóllét megfigyelését, így a felhasználók a Pulzusriasztás (Heart Rate Alert) segítségével tájékozódhatnak szívük egészségéről. A rendszer funkció azonnali értesítést küld a Samsung Health alkalmazáson keresztül, ha szokatlanul magas vagy alacsony pulzusszámot észlel. A Pulzusszámfigyelő olyan további információkat árul el a szívritmusról, mint a szívdobbanások száma percenként, a kezdési idő vagy az időtartam. A Galaxy Ring segíthet az aktív életmód fenntartásában és a motiváció megőrzésében az Automatikus edzésfelismerés automatikus séta- és futáskövető funkciójával, valamint az Tétlenségi figyelmeztetés napi fitnesz-emlékeztetőivel. Emellett a felhasználók a kezük mozgását használva egyszerűen készíthetnek fényképet vagy dupla csippentéssel állíthatják be az ébresztőt Galaxy okostelefonjukon, az okosgyűrű helyzetét pedig Galaxy okostelefonjukon pontosan bemérhetik a Samsung Findban a Galaxy Ring megkeresése funkcióval.