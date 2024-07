Nevetséges informatikai gonddal küzd a német haditengerészet

Továbbra is hadban áll a világ a régimódi hajlékonylemezek által működtetett rendszerekkel. Jelen állás szerint ki tudja, hogy San Francisco vasúttársasága mikor lesz képes lecserélni a floppy-jait, a Japán kormány a napokban hirdetett győzelmet az ellenük indított háborúban, most pedig a német haditengerészet is hadüzenetet küldött a mágneses adattároló technológiának.

Balról jobbra egy 8"-es, egy 5,25"-es, továbbá egy 3,5"-es hajlékonylemez

Fotó: George Chernilevsky / Wikimedia Commons

A floppy-probléma konkrétan a Brandenburg-osztályú F123 fregattokat érinti, a 90-es évek elején használni kezdett hajókat elsősorban tengeralattjáró-elhárításra tervezték. A számítógépes rendszereit – beleértve például a szellőztetést és az áramgenerálást – teljes egészében 8 hüvelykes floppy-król betöltött programok irányítják.

Ilyen adathordozót jó eséllyel kevesen láttak, a fogyasztói piacon először az 5,25”-es, majd a 3,5”-es hajlékonylemezek terjedtek el.

A hajók karbantartásáért 2021 óta felelős Saab a fegyverrendszerek és az irányítórendszerek modernizálása mellett jelen pillanatban a floppy-k lecserélésére is megoldást keres. A haditengerészet drop-in típusú megoldást szeretne látni, így potenciálisan a meghajtók emulálására eshet majd a választás. Ennek keretében olyan modern háttértárak kerülhetnek a floppy-meghajtók helyére, amelyeket a megszokott adatkábellel közvetlenül rá lehet dugni a számítógépes rendszerekre, és színlelik majd azok számára, hogy régimódi meghajtók.

