Érdekes extrákkal jön a megfizethető Nokia-utód okostelefon

Telefonnak milyen?

A gyakorlati próba során az világossá vált, hogy csodák nincsenek, és hogy ezeket az extrákat máshol kell "megfizetni". Egy ilyen kompromisszum a teljesítmény, ugyanis a telefon meglehetősen gyenge hardvert kapott. A független tesztprogramokkal végzett mérések és a során szerzett tapasztalataink is arra világítottak rá, hogy ez a készülék picit erőtlen. Emiatt a weblapokat és appokat picit lassabban tölti be. Ráadásul csak a legegyszerűbb játékok jöhetnek szóba, a nagy felbontású videókat nem szereti, és a médiaállományok szerkesztgetését is el lehet felejteni.

Chatelésre, kommunikációra, netezésre, úgynevezett általános használatra alkalmas, de aki ennél többre vágyik, az jobban teszi, ha másfelé keresgél.

Ugyanis tény, hogy vannak már olyan telefonok, amelyek ennyi pénzért jobb képminőséget produkálnak. Például azért is, mert nem OLED, hanem jóval gyengébb kontrasztot, valamit fátyolosabb színeket produkáló IPS LCD kijelzőt kapott. A 6,65 inches megjelenítő felbontása sem világrengető, hiszen csak HD-s, azaz 720x1612 képpontos. Ebből fakadóan pedig a kép lehetne élesebb is látványra. A fényerő terén sem kiemelkedő, ugyanis a méréseink alapján csak mintegy 450 nitet tud. Emiatt pedig nappal, erős fény mellett nem sok minden látszódik, a tónusok például meglehetősen fakók.

A mozgások visszaadása során szellemképesedésbe durva szaggatásba nem futottunk bele. Azonban az is igaz, hogy a képernyő képfrissítési rátája csak 60 Hz, azaz másodpercenként 60 képkocka jelenhet meg. Ma pedig már vannak olyan mobilok, amelyek ennek legalább a dupláját kínálják, így azoknál a lapozás, görgetés folyamatosabbnak tűnik.

Az viszont nagy pozitívum, hogy kifejezetten nagy, 5000 mAh-s akkumulátort pakoltak bele. Ez pedig a kisebb teljesítményű hardverrel, és ezáltal alacsonyabb fogyasztású hardverrel kombinálva kiemelkedő üzemidőt garantál. A tapasztalataink szerint ugyanis egyetlen töltéssel átlagos használat mellett akár 18 órán keresztül működőképes maradhat a modell, ami remek érték.