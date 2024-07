Jön a Samsung válasza az Apple VR szemüvegre

Szinte teljesen el is felejtődött az elmúlt években, azonban a 2010-es évek második felében a Samsung már kipróbálta magát a virtuális valóság headsetek piacán a Gear VR termékekkel. Ráadásul rögtön egy jól hangzó tervvel is előállt a technológia megfizethetőbbé tételére, a vevőknek a mobiljaikat kellett betenniük a sisak elülső részébe, az volt az agya és a kijelzője a headsetnek, ám végül lepattant a fogyasztókról az elképzelése.

A Samsung új terméke egyben virtuális valóság (VR) és kiterjesztett valóság (AR) headset lesz, mint az Meta Quest és az Apple Vision Pro

Fotó: My name is Yanick / Unsplash

A Meta Quest headsetek éveken át nem hatották meg a Samsung illetékeseit, de a csúcsprémium verziójuknak mondható Apple Vision Pro headset hírére már felkapták a fejüket, és a piacra való visszatérés mellett döntöttek.

A vállalat következő headsete az említettek mintájára készül, azaz egy teljesen önállóan működni képes modellre lehet számítani, az árkategóriáját tekintve pedig Quest és a Vision Pro közé jöhet be.

Most a Business Insider jóvoltából friss információk érkeztek az egyelőre rejtélyes headsetről. A források szerint ha minden jól megy, akkor a fejlesztők októberben kaphatják meg a hardvert, a bejelentése a jövő év elején várható, a forgalmazása pedig a tavasszal veheti kezdetét.

A hardverről is érkeztek pletykák, a Samsung headsetébe 1,03”-es OLEDoS (OLED on Silicon) kijelzők kerülhetnek, 2500×2,500 pixel felbontással, 3500 PPI képpontsűrűséggel, 90 Hz frissítési sebességgel. A meghajtásáról a Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 rendszerlapka gondoskodhat, a megfelelő működését pedig akár 12 kameraszenzor is segítheti.

Végül nagy érdekesség, hogy ez lehet az egyik első headset, amely az AR/VR-szemüvegekhez szánt Android XR operációs rendszerrel érkezhet, azaz nem a Meta Quest nemrég licencelhetővé vált szoftvere futhat rajta.

