Ez a netes kereső lehet a Google első igazi kihívója

Több hónapnyi susmogás végére pontot téve nagy bejelentéssel zárta a hetet a ChatGPT generatív mesterséges intelligenciás chatbotról ismert OpenAI, leleplezte az internetes keresőmotorját. A SearchGPT háttértechnológiáját a GPT-4 nagy nyelvi modellek adják, a keresési eredményeiben pedig ötvözi a Google-ben is megszokott találatokat a ChatGPT által összeállított válaszokkal.

Így néz ki a SearchGPT találati oldala, balra a klasszikus jellegű találatok láthatóak, jobb pedig a ChatGPT által generált válaszok és információk

Fotó: OpenAI

A SearchGPT betöltésekor egy nagy „Mit szeretne megtalálni?” szövegdoboz fogadja a felhasználókat, ebbe a Google esetében is megszokott keresések mellett komplexebb szövegek is írhatóak, köszönhetően a háttérben lévő fejlett szövegelemzésnek.

A keresési találatok számítógépes böngésző használata esetén két oszlopban jelennek meg, a baloldaliban találhatóak a Google esetében is megszokott klasszikus találati eredmények, a jobboldaliban pedig a ChatGPT által egyénileg összeállított válaszok kaptak helyet. Ebben a jobboldali oszlopban lehetőség van további kérdésekkel továbbvinni a keresést, azaz kérdéseket lehet feltenni a megjelenített válaszok kapcsán, mindeközben viszont nem változik meg az eredetileg indított keresés tárgya.

A SearchGPT internetes kereső az elvárt módon képes valós idejű információkat elérni az interneten. Az OpenAI szerint prototípus fázisban van, és egyelőre tízezer főre limitálta a nyilvános tesztelőinek a körét, a webhelyén lehet hozzáférést kérni a keresőhöz.

Hírünk írásakor még nem volt nyilvánosan tesztelhető, így rejtélynek bizonyult a találatainak és a válaszainak jellemző minősége. Koncepcionálisan biztosan érdekes, a felszínen egy valódi következő generációs keresőmotornak tűnik.

Ettől független a felhajtásvonatra való felszállás előtt fontos tudni, hogy a SearchGPT sikerét nem csak az általános pontossága és megbízhatósága határozza majd meg. A komplex háttértechnológiája miatt a klasszikus netes keresőmotorokhoz képest biztosan nagyságrendekkel magasabb egy-egy találati oldal legenerálásának a költsége.

Emiatt ha jól is működik, attól még belebukhat abba, hogy gazdaságilag fenntarthatatlan.

Részben ez jelenti a Google nagy problémáját is, az elmúlt hetekben a támogatott piacokon látszólag nagyon lecsökkentette a generatív mesterséges intelligenciás válaszokat is mutató találati oldalainak a mennyiségét. A cég nem hajlandó kommentálni ezt a felhasználói megfigyelést, de erős a sanda gyanú, hogy a MI-s válaszok minősége mellett az előállításuk puszta költsége is erősen közrejátszhat a helyzetben.