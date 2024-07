Fizetőssé váltak a méregdrága okosbölcső egyes funkciói

Hosszú ideje megszokott, hogy a kisgyerekes szülőket eszközökkel ellátó cégek érthetetlen összegeket elkérnek a termékeikért, de a Happiest Baby-nek most sikerült átlépnie egy újabb határt, utólag havidíj mögé zárta a Snoo okosbölcsőjének egyes funkcióit.

A Snoo alapvetően is méregdrága, olyan nettó 609 ezer forintnak megfelelő 1695 dollárba kerül, bár a gyártó használt modelleket is árul 1195 dollárért (nettó 429 ezer forintért), plusz 159 dolláros (nettó 57 ezer forintos) havidíjért bérelni is lehet az okosbölcsőt. Ezek óriási pénzek egy olyan termékért, amely babától függően talán be sem válik, plusz előreláthatóan olyan kilenc hónap után már szükség sem lesz rá.

Erre jön rá mostantól a havi 20 dollár, azaz 7200 forint havidíj a prémiummá vált funkciókért, bár aki közvetlenül a cégtől vagy egy hivatalos viszonteladójától vesz újonnan vagy használtan okosbölcsőt, az felár nélkül megkapja egy babára és kilenc hónapra az előfizetést.

Az előfizetéssel a gyártó csak az alapvető ringatási és zenélési beállításokhoz, a riasztásokhoz, a tippekhez, a távvezérléshez hasonló funkciókat nem tette fizetőssé, de a rengeteg szülő által hasznosnak tartott alváskövetés és leszoktató mód már pénzbe kerülnek.

A havidíj bevezetése mögött elsősorban az áll, hogy rengeteg szülő adja-veszi a Snoo okosbölcsőket az internetes piactereken, számottevően a hivatalosan forgalmazott használt modell ára alatt. A Happiest Baby azokból kíván bevételhez jutni az előfizetésből, akik például a Facebook Marketplace-en jutányosnak mondható áron jutottak hozzá más szülőktől az okosbölcsőhöz.

