Most épp Texasban kapott gigabírságot a Facebook

A többek közt a Facebook és az Instagram anyacégeként funkcionáló Meta a napokban tisztázta, hogy a szigorú szabályozások miatt az Európai Unió országaiban egyelőre nem lesz hajlandó elérhetővé tenni a generatív mesterséges intelligenciájának következő nagy előrelépést jelentő változatát.

A funkciók megvonása az európaiaktól nem újdonság, a 2011-ben bemutatott fotócímke-ajánlást is kénytelen volt 2012-ben örökre kikapcsolni az EU-s polgárok számára. Ennek keretében a Facebook hozzájárulás nélkül arcfelismerést futtatott a felhasználók képein, hogy aztán a személyeket ábrázoló fotók feltöltésekor automatikusan címkeajánlatokat adhasson a rajtuk szereplő személyekről, ezzel segítve a megjelölésüket a képeken.

A kérés és kérdés nélküli arcfelismerés nem csak EU tagországaiban bizonyult illegálisnak, a Meta most tárgyalótermen kívül megegyezett Texas állammal, a következő öt évben kénytelen lesz 1,4 milliárd dollár büntetést kifizetni. A CUBI (Capture or Use of Biometric Identifier Act) törvény szerint a vállalkozások csak egyértelmű és előzetes hozzájárulást követően dolgozhatják fel a polgárok biometrikus azonosítóinformációit, amibe beletartozik az „arclenyomat” is.

A texasi törvény két évvel a Facebook funkciójának elérhetővé tétele előtt lépett hatályba, azonban a közösségi oldal csak 2019-ben állította át úgy a rendszerét, hogy a helyi felhasználóknak manuálisan kelljen engedélyezniük a biometrikus adatait elkészítését, tárolását, felhasználását. Ha ez a kezdetektől fogva így működött volna, akkor nem sértett volna törvényt a Meta.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!