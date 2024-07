Trükkös csaló jelent meg több Facebook csoportban

A sportruházati cég munkatársa elmondta, egy nő - B. Ibolya - az oldal dolgozójának adta ki magát, így verte át a vásárlókat - írta meg a Borsonline.

Minden hirdetésünk végére odaírjuk, hogy ha szeretnének érdeklődni a termékről az emberek, vagy meg szeretnék vásárolni azokat, akkor írjanak üzenetet nekünk

– mondta Meixner Ádám, a Sportmix ruházat és kiegészítők munkatársa, aki arról is beszélt, hogyan történt a csalás.

Tagja volt az oldalunknak. Lementette a termékekről a képeket és kiadta magát a munkatársunknak, hogy pénzt szedjen el másoktól. Ráírt két vevőnkre és sajnos sikerrel járt…

- mondta, Mire kiderült, hogy mi történt, a csaló már eltűnt a pénzzel.

Lefülelték és ultimátumot adtak neki

A netes csaló azt ígérte az áldozatainak, megkapják a kért termékeket, csak utalják el a pénzt, miközben semmilyen terméket nem állt szándékában elküldeni. Viszont mivel a saját bankszámlájára kérte az összegeket, így elég gyorsan lebukott.

Hamar megtalálják őt a rendőrök!

- mondta a károsult sportruházati cég munkatársa, aki társaival a cég Facebook-oldalán adott ultimátumot a csalónak.

A vevőinket posztban figyelmeztettük rá, hogy vigyázzanak vele, de neki is üzentünk, hogy azonnal utalja vissza a pénzeket

– tette hozzá.

Összefogtak a károsultak

B. Évát 15, egy másik vevőt 18 ezer forinttal károsított meg a csaló. Éva 10 éve horgol és ezeket a termékeket adja el az online térben. Sosem verték eddig át kereskedőként és vevőként sem – egészen addig a napig.

A szomszéd fiú most lesz 18 éves, neki akartam sportmezt venni, mert imádja a focit, a lányomnak pedig egy pólót. Ráírtam a sportruházati oldalra, akkor azt mondták, sajnos elfogytak a termékek, amiket kértem. Szomorú voltam miatta, de aztán rám írt ez a nő. Pont azt árulta, amit akartam. Épp kint voltam a kertben, fel sem tűnt, hogy csaló…

- mondta az 56 éves asszony, aki - miután meglátta a sportruházati cég posztját, hogy átverték őt - feljelentést tett a Kecskeméti Rendőrkapitányságon.

Addig jóhiszeműen vártam a csomagot, hátha megjön. Nyomon követtem, értesítést kellett volna kapjak róla, épp merre jár. Átvertek! Tanulópénz volt, az biztos!

- mondta a nő, aki a másik károsulttal is felvette a kapcsolatot. Tőle tudta meg, hogy a csaló nemcsak ezen a Facebook oldalon trükközik, más zárt csoportokban is látták őt, ott is átvert embereket.