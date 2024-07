Ilyen egyszerűen működik az új üvegvisszaváltó rendszer

A környezettudatos életmód egyre inkább előtérbe kerül, és az újrahasznosítás az egyik legfontosabb módja annak, hogy csökkentsük ökológiai lábnyomunkat. Az PET-palack és üvegvisszaváltás ebben kiemelkedő szerepet játszik, hiszen az üvegek újrahasznosítása a környezettudatosság mellett jelentős mértékben hozzájárul a kommunális hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

A környezettudatosság a MOHU REpont alkalmazásával pofonegyszerű

A hagyományos visszaváltási rendszerek azonban gyakran körülményesek és időigényesek lehetnek. Biztosan sokan emlékszünk a régi üvegvisszaváltási rendszere, amikor visszavittük az üvegeket egy-egy üzlet hátsó ajtajához, ahol egy unott alkalmazott kiválogatta közülük azokat, amiket valamiért nem vett vissza az aktuális üzlet, azokat ott helyben ki is dobhattuk. A maradékot összeszámolta, (jól-rosszul) összeadta az értük járó összegeket és ezt a végösszeget vagy ott helyben kifizette nekünk vagy egy bónt kaptunk, amivel a pénztárnál hozzájuthattunk a pénzhez. Ezek után talán nem csoda, hogy ha valakinek nem kellett nagyon az üvegekért kapott 5-20Ft, az inkább a kukába dobta az összes palackot, üveget, miután az kiürült. Ezen változtat az új üvegvisszaváltó rendszer, és vele együtt a MOHU REpont applikációja, amely modern és kényelmes megoldást kínál a környezetvédelem elkötelezett híveinek.



Az app csak egy része a MOHU visszaváltási rendszerének, ami a palackozott italok vásárlásakor indul, ugyanis ma már a legtöbb ital, ára tartalmaz egy 50 forintos betétdíjat, amit az üres palack visszaváltásakor a vásárló visszakaphat. Ehhez csak el kell őket vinnie a hozzá legközelebb található visszaváltó automatához és a REpont app segítségével visszaváltani őket.

Kivételt képeznek ez alól a tej alapú italtermékek csomagolásai, valamint a csekély mennyiségű kibocsátó által forgalomba hozott italtermék csomagolása és a speciális alakja miatt automata visszaváltó berendezéssel nem visszaváltható italtermék csomagolása.

Így néz ki a visszaváltó automata

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A szemetes helyett a bankszámlánkra – Környezettudatosság könnyedén

A REpont applikáció bevezetése forradalmasítja az üvegvisszaváltást azzal, hogy digitálisan, egyetlen folyamatban teszi elérhetővé az egészet. Az applikáció használata rendkívül egyszerű és felhasználóbarát, ami nagyban megkönnyíti a mindennapi életben való alkalmazását. A felhasználók regisztrálhatnak az alkalmazásban, majd az üvegek leadása előtt az alkalmazásban megjelenő QR-kódot beolvastatják a géppel és már el is kezdhetik adagolni a palackokat, üvegeket és dobozokat a gépbe. Ez pedig felismeri azokat a rajtuk található vonalkódokról és ha visszaváltásra alkalmasnak ítéli meg azokat, már be is szippantja őket. Ha nem, akkor visszaadja őket, de ilyenkor, ha biztosak vagyunk a dolgunkban, érdemes újra próbálkoznunk, mert ez a gép sem tévedhetetlen. Ezért nem szabad összegyűrni a palackokat, vagy leszedni róluk a címkét, mert így a gép nem tudja azonosítani őket és így már el is vesztettünk palackonként 50 forintot.

Ha viszont minden rendben ment, a gép kinyomtathat nekünk egy kupont, amivel a pénztárnál hozzájuthatunk a palackok ellenértékéhez, de ha az alkalmazást felületén megadtuk a bankszámlaadatainkat, akkor akár közvetlenül a számlánkra is utalhatja az összeget.

Ez az utalás egyébként szinte azonnal megjelenik a bankszámlánkon, így, ha nem a pénztárnál beváltható kupont kértünk, akkor is levásárolhatjuk az aktuális üzletben.