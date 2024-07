Ezek a legegyszerűbb megoldások, ha túl lassú lenne a gépünkön a Windows

A Windows 11 megjelenése új lehetőségeket és funkciókat hozott a felhasználók számára, azonban mint minden operációs rendszer esetében, itt is előfordulhatnak teljesítményproblémák. Szerencsére számos egyszerű módszer létezik ezek orvoslására. Íme az legegyszerűbb módszerek a Windows 11 teljesítményének javítására.

A Windows 11 folyamatos frissítése is nagyon fontos!

Felesleges programok eltávolítása

Az egyik legegyszerűbb megoldás a felesleges programok eltávolítása. Az idő múlásával rengeteg program halmozódhat fel a számítógépen, amelyeket ritkán vagy soha nem használunk. Ezek a programok nemcsak tárhelyet foglalnak, hanem a háttérben futva lassíthatják is a rendszert. A felesleges programok eltávolításához nyissuk meg a Beállításokat a Start menüben, navigáljunk az Alkalmazások menüpontra, majd válasszuk az Alkalmazások és szolgáltatások lehetőséget. Itt görgessünk végig az alkalmazások listáján, és távolítsuk el azokat, amelyeket már nem használunk.

Automatikusan induló programok letiltása

Egy másik gyakori probléma, hogy számos program automatikusan elindul a Windows rendszerrel együtt, ami lassíthatja a számítógép indítási idejét és csökkentheti az általános teljesítményt. Ezeknek az indítási programoknak a letiltása is hozzájárulhat a rendszer gyorsabb működéséhez. Ehhez nyissuk meg a Feladatkezelőt a Ctrl + Shift + Esc billentyűkombinációval, majd kattintsunk az Indítás fülre. Itt láthatjuk az összes indításkor futó programot. Jobb kattintással tiltsuk le azokat, amelyek nem szükségesek azonnal a rendszer indításakor.

Lemezkarbantartás és -töredezettségmentesítés

A rendszerlemez karbantartása és töredezettségmentesítése is segíthet a fájlok gyorsabb elérésében és a rendszer teljesítményének javításában. Nyissuk meg a Lemezkarbantartót a Start menüben, válasszuk ki a rendszermeghajtót (általában C:), majd kattintsunk az OK gombra. Jelöljük be a törölni kívánt fájlokat, majd kattintsunk az OK gombra. A töredezettségmentesítéshez nyissuk meg a Lemezoptimalizálót, válasszuk ki a meghajtót, és kattintsunk az Optimalizálás gombra.