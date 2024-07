Nagy baj van az Xbox One konzollal

Kósza internetes panaszkodást követően a Digital Foundry meghökkentő problémát erősített meg. Nem lehet szoftverfrissítést telepíteni az eredetileg kiadott, videómagnószerű kinézetű Xbox One játékkonzolra, az internetes frissítés mellett a pendrive-ot használó offline módszer sem működik. A 2016-os Xbox One S hardveres revíziót és az Xbox One X modellt nem érinti a hiba, azokra gond nélkül telepíthető az éppen aktuális rendszerszoftver.

Az újabb Xbox-okat nem érinti a probléma.

Fotó: Microsoft

Egyelőre nem világos, hogy mióta áll fenn a helyzet, azonban elavult szoftver esetén nem érhetőek el az előző generációs konzol online szolgáltatásai, beleértve az internetes játékot is.

A frissítési hiba miatt a gyári alaphelyzetbe állítás használhatatlanná teszi a gépet, nem lehet elvégezni rajta a kezdeti beállítási műveletet.

A Digital Foundry kettő darab 2017-es és egy 2018-as szoftvert futtató konzolon is meg tudta erősíteni a hibát, értesítette róla a Microsoftot. Hírünk írásáig a vállalat nem adott tájékoztatást az ügyben, de jó esély van rá, hogy képes lesz viszonylag gyorsan orvosolni a gondot, a hibaüzenet alapján valamiféle banális hálózati hiba állhat a háttérben.

