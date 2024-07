Szinte izzanak a Balatonnál a mobilhálózatok

Ahogy nyáron az M7-es autópályán gyakoribb a sűrű forgalom, és a vendéglátás számára is csúcsszezont jelent ez az időszak a Balaton térségében, úgy a mobilhálózat kihasználtsága is kiugró ezekben a hónapokban: augusztusban pörög a legtöbb mobiladat, ezen belül is a legnagyobb forgalmat Siófokon bonyolítják. A Balaton-átúszás idején, amire idén július 21-én kerül sor 42. Lidl Balaton-átúszás néven, elsősorban a hanghívások száma emelkedik meg egy hasonló nyári naphoz képest, egy átlagos téli naphoz képest pedig ilyenkor jóval hosszabban, négy-kilencszer annyi ideig telefonálnak az emberek – derül ki a Yettel friss balatoni mobilforgalmi elemzéséből.

Több hanghívás, kevesebb SMS a Balaton-átúszás idején

A várakozásoknak megfelelően nyáron megugrik a mobilhasználat a Balaton környéki településeken. Adatforgalomban Siófok a bajnok, de egy-egy tömegrendezvény képes kiemelkedő eredményeket hozni más helyszíneken is, például az egyik legnagyobb sportesemény, a Balaton-átúszás idején Révfülöpön és Balatonbogláron. A Yettel elemzése szerint az előző évi verseny alatt több mint 50%-kal többet beszéltek a felhasználók, mint a versenyt megelőző hétvégén. Révfülöpön, a rajt helyszínén 58%-kal, Balatonbogláron, a célban pedig 62%-kal több percet jelentett ez a versenynapon.

Fotó: Yettel

A mobiladat-forgalomban ugyanakkor kisebb változás volt megfigyelhető, és SMS-t is kevesebbet küldtek – feltételezhetően a verseny kapcsán inkább telefonon beszéltek egymással a résztvevők és a nekik szurkoló szeretteik. A szezonalitás egy átlagos téli naphoz képest viszonyítva még inkább szembetűnő: a két településen a tavalyi Balaton-átúszás napján (2023. július 23-án) 4x-9x annyi ideig telefonáltak, mint egy átlagos januári vasárnapon (2024. január 14.).

Teljes Balaton: szöveges június, beszédes július, adatgazdag augusztus

A mobilforgalmi adatokat vizsgálva a 16 legnagyobb Balaton-parti településen az látszik, hogy a teljes szezonban az adatforgalmat tekintve 5 millió gigabájtot forgalmaztak a mobiltársaság ügyfelei, a csúcsot pedig az augusztus hozta közel 2 millió GB-tal. A beszélt percek számában a rekordhónap a július volt, míg SMS-ből éppen júniusban küldték a legtöbbet a szolgáltató ügyfelei, több mint 20%-kal többet, mint augusztusban.