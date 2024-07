Képtelen leszámolni a pornóval a YouTube

Újabb súlyos problémával szembesült a világ legnagyobb videómegosztója, egyes hirdetők valamikor a tavalyi év vége táján elkezdtek nagy mennyiségben pornográf videós reklámokat feltölteni a hirdetési rendszerébe, gyanús mobilappokat és szolgáltatásokat próbálnak rátukmálni velük a nagyérdeműre.

Jellemzően a videóajánlásokat tartalmazó listákat görgetve jelennek meg a pornós hirdetések

Ezek a reklámok persze sértik a YouTube hirdetési feltételeit, a hirdetéseket feladó fiókokat folyamatosan tiltogatják le a szolgáltatás moderátorai. A pornós hirdetéseket feltöltőket ez nem zavarja, buzgón és ipari mennyiségben regisztrálnak újabb és újabb hirdetői fiókokat, hogy aztán még több pornót mutató reklámmal árasszák el a szolgáltatást.

A YouTube egyelőre nem volt hajlandó érdemi kommentárt fűzni az ügyhöz, azonban némi kontextusként a szóvivője elmondta, hogy csak 2023-ban 12,7 millió hirdetői fiókot és 5,5 milliárd hirdetést tiltottak le a szabályok megsértése miatt, az utóbbiak közül 94,6 millió tartalmazott felnőtt tartalmat.

Nagyon valószínű, hogy a mostani pornóhirdetéses problémát csak a gépi hirdetésellenőrző rendszereinek továbbfejlesztésével lesz képes visszaszorítani a szolgáltatás.

Kapcsolódó érdekességként a Google és a YouTube anyacégeként funkcionáló Alphabet pont a napokban számolt be az idei második negyedéves üzleti eredményeiről: 64,6 milliárd dollár bevételt ért el, amiből a hirdetések és a havidíjas előfizetések jóvoltából 8,6 milliárd dollárt a YouTube hozott a konyhára.

A YouTube többször is hallatott magáról a közelmúltban, új eszközt vezetett be a jogvédett zenék videókból való törlésére a tartalomkészítők számára, továbbá tisztázta, hogy miként jelentheti be bárki a róla készült hamis felvételeket.

