A Honor a legnagyobb riválisáról adott ki közleményt, és ettől sokaknak felment a vérnyomása

Kedves Samsung Galaxy Z Fold tulajdonosok, sajnáljuk. Tudjuk, hogy izgatottan vártátok egy olyan telefon megvásárlását, amely hajlítható és elfér a zsebetekben, kényelmetlenül. A jövőt ígérték nektek, egy technikai csodát, a határtalan multitasking és teljesítmény világát.

És most valószínűleg az új HONOR Magic V3-ra néztek, és egy kicsit... elárulva érzitek magatokat. A méret számít, és mi átérezzük a fájdalmatokat. Mintha egy aranyéremre pályáznátok, majd a versenyben utolsónak végeznétek. A tudat, hogy létezik egy vékonyabb, könnyebb és tartósabb összecsukható készülék elég ahhoz, hogy bárki megkérdőjelezze a választásait.

Az eredeti, 166 szavas angol változat pedig a következő:

Dear Samsung Galaxy Z Fold owners, we’re sorry. We know you were excited to buy a phone that folds in half and fits in your pocket, awkwardly. You were promised the future, a technical marvel, a world of boundless multitasking and performance.

And now, you're probably looking at the new HONOR Magic V3 and feeling a little... betrayed. Size matters, and we feel your pain. Like being tipped for a gold medal and then coming last in the race, the knowledge that a thinner, lighter, and more durable foldable exists is enough to make anyone question their choices.

A HONOR az IFA 2024-en, szeptember 5-én, Berlinben leplezi majd le hivatalosan a HONOR Magic V3-at.