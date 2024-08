AGI - A mesterséges intelligencia új generációja, amely uralomra törhet

Az Artificial General Intelligence (AGI), vagyis az Általános Mesterséges Intelligencia, amely képes az emberi gondolkodás széles spektrumát utánozni és különböző feladatokat megoldani, régóta a mesterséges intelligencia (AI) kutatások egyik legambiciózusabb célja.

Az AGI, az általános mesterséges intelligencia megváltoztathatja a világot

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az AGI különbözik a mai speciális vagy szűk mesterséges intelligenciától (AI), amely egy-egy specifikus problémára, például képfelismerésre vagy nyelvi fordításra van optimalizálva. Az AGI fejlesztése az elmúlt években komoly előrelépéseket mutatott, de a technológia még nem érte el azt a szintet, ahol valódi általános intelligenciáról beszélhetnénk. Ennek ellenére a potenciál hatalmas, és számos területen forradalmi változásokat hozhat.

Az AGI fejlesztésének jelenlegi állása

Jelenleg az AGI fejlesztése a korai kutatási és kísérleti fázisban van, bár néhány áttörést már elértek a kutatók. A jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerek, mint például a GPT modellek (Generative Pre-trained Transformers), már képesek komplex nyelvi feladatok megoldására, és bizonyos mértékben “tanulni” is tudnak új feladatokat. Ezek a rendszerek már most is lenyűgöző képességekkel rendelkeznek, de még mindig messze állnak attól, hogy elérjék az AGI szintjét.

Az igazság, hogy eljön az a pillanat, amikor a számítógépek okosabbak lesznek, mint az emberek, és ez hamarabb eljön, mint azt a szakértők hiszik.

– írjta Janet Adams, a SingularityNET munkatársa.

A ChatGPT csak az egyik korai lépés volt az általános mesterséges intelligencia irányába

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb kihívás az AGI létrehozásában az, hogy a rendszer képes legyen önállóan általánosítani, és az emberi gondolkodáshoz hasonlóan új helyzetekben alkalmazni a megszerzett tudást. Ez magában foglalja a világ megértését, a tapasztalatokból való tanulást, a kreatív problémamegoldást és a saját célok kialakítását. A kutatók különböző megközelítéseket alkalmaznak, beleértve a neurális hálózatok fejlesztését, a mélytanulást, és az emberi agy működésének modellezését, de az AGI megvalósításához szükséges áttörések még váratnak magukra.

Az AGI hatásai az emberiség jövőjére

Az AGI megvalósítása alapvető változásokat hozhat az emberiség számára. Az egyik legjelentősebb előny a tudományos és technológiai innovációk felgyorsítása lehet. Az AGI képes lenne hatalmas mennyiségű adatot elemezni és olyan összefüggéseket felfedezni, amelyek az emberi kutatók számára rejtve maradnának. Ez új gyógyszerek, energiatakarékos technológiák, vagy akár a rák elleni hatékonyabb megoldások felfedezéséhez vezethet. A jelenleg az iparban használt szűk körű mesterséges intelligenciával ellentétben az AGI képes lesz arra, hogy az egyik környezetből származó tudást átvegye és más környezetekben alkalmazza, méghozzá úgy, hogy sokkal jobban utánozza az emberi viselkedést. Az AGI megjelenése így átalakító hatással lesz a társadalom egészére.

Valójában, ha figyelembe vesszük az AGI széleskörű alkalmazásait, akkor ez az egyik legjobb dolog lehet, ami valaha is történt a társadalommal. És persze vannak, akik szerint a legrosszabb.

Az AGI a munka világát is forradalmasíthatja. Az automatizáció, amely ma is növekvő trend, az AGI-val még tovább fokozódhat. Az AGI képes lenne különféle, ma még emberi munkaerőt igénylő feladatokat elvégezni, így lehetőséget nyújtana az embereknek arra, hogy kreatívabb és magasabb szintű tevékenységekre összpontosítsanak. Ugyanakkor ez komoly kihívásokat is jelenthet, hiszen a munkaerőpiacon nagy átrendeződésre lenne szükség, hogy a munkanélküliség problémáját kezelni lehessen.