Kiadta a házát, félmilliós áramszámlát kapott

Veszélyes játéknak bizonyulhat az ingatlanok bérbeadása, nincs tökéletes módszer az indokolatlan anyagi károkat okozó bérlők kiszűrésére. A helyzet különösen súlyosan érintheti az ingatlanjaikat az Airbnb szolgáltatásban rövid időkre kiadókat, egyetlen rossz társaság átdorbézolt éjszakája elég lehet ahhoz, hogy a távozásuk után katasztrofális állapotok fogadják a tulajt.

Ettől függetlenül most különös kalandról számolt be a TikTokján egy Airbnb-vel házat kiadó nő. Elmondása szerint az idők során több érdekes házszabályt is kénytelen volt hozni, mind közül a legfurcsábbat egy többfős társaság vendégül látását követően. Az idegenek hosszabb időre, három hétre kibérelték a házat, a távozásuk után semmilyen feltűnő gondot sem látott.

Aztán megkapta az 1500 dolláros, jelenlegi árfolyamon olyan 540 ezer forintos áramszámlát.

Mondani sem kell, hogy merőben szokatlan volt a számla összege. A kültéri biztonsági kamera felvételét átnézve kiderült, hogy a megérkezésüket követően a bérlők tíz számítógépet is kiszedtek a kocsijukból, az elektromos járműnek pedig töltőállomást rögtönöztek.

Ashley benyújtotta a videós bizonyítékot és a számlát az Airbnb számára, ilyen esetekben lehetőség van a cégen keresztül kártérítési igénnyel élni a bérlők felé. Azok elismerték, hogy bizony három héten keresztül kriptovalutát bányásztak a bérelt házban és az autójukat is a konnektorról töltötték, majd hajlandóak voltak megtéríteni a csillagászati összegű áramszámlát.

Még azzal is eldicsekedtek, hogy nekik nem jelentős költség az elkért 1500 dollár, a kriptovaluta bányászatával állítólag 100 ezer dollárt, olyan 36 millió forintot kerestek abban a három hétben.

Az incidens miatt Ashley kikötötte a szabályzatában, hogy nem lehet kriptovalutát bányászni és elektromos autót tölteni az ingatlanjában.

