Az Apple nyilvánosan megalázta a Microsoftot

Ugyan a nagyközönség nem találta túlságosan érdekesnek a fejleményt, de a napokban óriási pofont kapott az USA vs. Google perben a keresőcég, a bíró elsőfokú ítélete szerint monopóliumot hozott létre az internetes keresőmotorok piacán. Az ügynek nincs vége, a Google fellebbezni fog az elsőfokú ítélet ellen, ha pedig végül jogerősen is alulmarad, akkor a versenyellenes magatartás konkrét büntetése egy további eljárásban dől majd el.

A per során rengeteg tanút kerítettek a felek, a Google alapértelmezett keresőmotoros üzleteinek jóvoltából milliárd dollárokat zsebre tett Apple pedig próbálta védeni az alperest. Eddie Cue, az Apple szolgáltatásokért felelős alelnöke szerint a találatok minőségét tekintve egyszerűen nincs alternatívája a Google keresőmotornak, így pénz ide vagy oda, a vállalat valójában ezen az alapon állítja be azt a gyári keresőnek a termékein. A Microsoft több ízben és módon is próbálta rájuk tukmálni a Binget, hogy az legyen az alapértelmezett kereső az iPhone, iPad és Mac termékeken, de nem kértek belőle.

Nem hiszem, hogy lenne olyan pénz a világon, amit a Microsoft fel tudna nekünk ajánlani ezért. Ingyen odaadták volna nekünk a Binget. Az egész céget is megpróbálhatnák

– vallotta eskü alatt Eddie Cue a bíróságon.

