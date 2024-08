Így játszhatunk régi, olimpiai játékokkal ingyen a böngészőnkben

Az olyan nevek, mint a Summer Games, a Summer Challenge, a California Games, World Games vagy az International Karate örökre beleivódtak egész generációk kollektív tudatába. Most pedig, hogy közeleg az olimpia, amely hazánk számára mindig nagy ünnep, úgy gondoltuk, hogy felidézzük a számítógépes sportjátékok aranykorát. A modern technológia lehetővé teszi, hogy visszatérjünk a múltba, és ismét játszunk ezekkel a régi kincsekkel.

Ráadásul úgy, hogy ehhez már nem is kell megvenni a régi gépeket, hiszen a programok akár böngészőből is futtathatóak.

Mutatunk néhány klassz régi játékot, és természetesen azt is, hogy ezek hogyan érhetőek el. Ígérjük: nem lesz bonyolult a dolog.

Summer Challenge

A PC-DOS éra egyik gyöngyszeme, csúcsalkotása ez az olimpiás játék. A maga idejében a grafikája gyönyörűnek számított. Az is kiemelte a tömegből, hogy ritkaságszámba menő sportágakat is beemeltek a legendás Accolade cég fejlesztői.

Így lehetett íjászkodni, biciklizni, kajakozni, magas ugrani, lovagolni és gátfutni is például. A magyar szívekhez a Summer Challenge azért is nagyon közel állt, mert magyar színekben is versenyezhettünk benne, ami akkoriban abszolút unikálisnak számított.

A Summer Challenge itt érthető el, és böngészőből is játszható.

Olympic Gold

Az Olympic Gold a kilencvenes évek elején sztárnak számító Sega Genesis konzolra jelent meg. Akkoriban úgy tűnt, hogy a grafikája teljesen valósághű, és nagyon komoly rajongótábora alakult ki.