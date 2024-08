Sokkolta az újabb leépítés a Bungie dolgozóit

Idén is folytatódtak a videójátékipar rossz teljesítménye miatti leépítések, a gyenge eladások miatt mérettől függetlenül súlyos fenntarthatósági problémákkal szembesültek a stúdiók és a kiadók. A tavalyi év során tömeges leépítések keretében tízezernél is több játékipari dolgozó veszítette el az állását, idén pedig már tizenegyezer felett van az érték, többek közt a Sony, a Microsoft, az EA, továbbá a Take-Two is megtalálhatóak az átstrukturálást végrehajtott nagyvállalatok között.

Július utolsó napján a Sony tulajdonában lévő Bungie tette hozzá újból a magáét az ügyhöz. A jelenleg a Destiny 2 kapcsán ismert, de eredetileg a Halo-szériát létrehozott cég tavaly októberben már elküldött 100 főt az 1200 fős dolgozói hadseregéből, most pedig egy második leépítés keretében újabb 220 főnek int búcsút. A két leépítés együtt már negyedével csökkentette a dolgozóinak számát.

Pete Parsons ügyvezető igazgató nagyon nehéznek és fájdalmasnak titulálta az újabb leépítést, a dolgozóknak kiküldött hosszas magyarázkodásának lényege, hogy a piaci körülmények miatt nem sikerül elég bevételt generálni egy ekkora stúdió fenntartásához.

Ezen túlmenően hamarosan létrejön majd egy vadiúj fejlesztőcég a PlayStation Studios ernyője alatt, amely a következő negyedévekben át fog venni egy korai stádiumban lévő projektet és 155 főt a Bungie-tól. A leépítések és átmozgatások ellenére Parsons azt állítja, hogy marad olyan 850 fő a vállalatnál, akik a Destiny és a Marathon termékeken dolgoznak majd.

Az eddigi reakciók alapján a leépítés híre teljesen váratlanul érte a Bungie dolgozóit, mivel az elmúlt időszakban azt a benyomást keltette bennük a vezetőség, hogy anyagilag minden rendben van.

A Sony általi 2022-es felvásárlása óta egyre rosszabb a légkör a Bungie-n belül, a dolgozók széles körben a vezetőség inkompetenciáját okolják a kialakult kulturális és produktivitási gondokért, specifikusan Pete Parsons-t tartják széles körben alkalmatlannak a vezetői feladatok ellátására.

