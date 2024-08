Ismét Huaweié a legjobb okosóra az EISA szerint

A HUAWEI Watch 4 Pro Space Edition egészségügyi funkciói is új szintre emelkedtek. Az új Egészségügyi Áttekintés 2.0 lehetővé teszi, hogy a felhasználók 60 másodpercen belül több egészségügyi adatot is mérhessenek, többek között az alvás közbeni légzésről is, majd ezeket intelligensen összehasonlítsák a korábbi mérésekkel. Az óra teljes körű kompatibilitást kínál minden operációs rendszerrel, beleértve az Androidot és az iOS-t is.

A HUAWEI Watch sorozat az évek során a prémium, sportos és egészségközpontú technológiai trendek meghatározó szereplőjévé vált. A gyártó folyamatos innovációjának köszönhetően a gyártó okosórák piacán elért eredményeit az EISA elismerései is visszaigazolják: a szakértő szövetség ötödik éve választ Huawei-terméket az év legjobb okosórájának.

Az EISA 1982 óta minden évben átadja elismeréseit. A díjak odaítélése szigorú szabályok szerint történik. A díjazásban részt vevő valamennyi terméknek átfogó, többlépcsős vizsgálaton kell átesnie, hogy az eredmény igazságos és hiteles legyen. A gazdag szakmai ismeretekkel és iparági tapasztalatokkal rendelkező bírálóbizottság a technológiai innováció, a felhasználói élmény, az iparági befolyás és egyéb szempontok szerint értékeli az eszközöket, zárul a Huawei sajtóközleménye.