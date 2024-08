Nagyon pörög itthon a felújított telefonok piaca

Jönnek a felújított Apple laptopok

Emiatt is döntött úgy a vállalat, hogy egy új, eddig ismeretlen útra lép. A cég kínálatában eddig megtalálható telefonok és táblagépek mellett ugyanis felbukkannak a hordozható számítógépek és okos órák is.

Amíg a telefonok esetében több márkát is kínál a Rejoy, addig ezeknél csak az Apple készülékei, tehát MacBookok és MacBook Prók közül lehet választani, legalábbis az első időszakban biztosan. Ez nem meglepő, hiszen a mobilok között az amerikai, "almás" cég modelljeit keresik elsősorban. Az összes eladott Rejoy termék mintegy 80 százaléka Apple márkájú, ami döbbenetes dominanciát mutat.

Blaumann Bence elmondta, hogy a Rejoy nagy erőssége a riválisokhoz képest a széles választék. Azaz, hogy a több éves, régebbi modellek mellett náluk megvásárolhatóak sokszor a vadonatúj, olykor mindössze pár hónappal korábban bemutatott termékek is.

Még maradnak a nem USB-C porttal ellátott eszközök

A Rejoy számára pont az Apple modellek népszerűsége miatt óriási fontossággal bír a közelmúltban hozott EU-s jogszabály. Ez előírja, hogy az Európa Unión belül eladásra kínált új mobil eszközöknek USB-C csatlakozóval kell rendelkezniük. Ugyanakkor az EU-n belülre már a határidő előtt beérkezett, Lightning-csatlakozós készülékek meglévő készleteit továbbra is el lehet adni.

Mivel a Rejoy az unió országaiban élő magánszemélyektől, illetve az EU-n belül működő nagykereskedő-partnerektől eleve csak CE-jelölésű készüléket szerez be, a társaságnál továbbra is elérhetők maradnak a magyar vásárlók körében népszerű iPhone 11-14-es mobilok is. A töltőcsatlakozók unióbéli egységesítésének szándékát egyébként a Rejoy is támogatja, azonban azt is fontosnak tartja, hogy a kiemelkedő ár-érték arányú, az iPhone 15-ösnél régebbi készülékek meglévő készletei még elégedett ügyfelek ezreit szolgálhassák - a körforgásos gazdaság szellemében. A vállalat várakozásai szerint nagyjából 2-3 év alatt fognak kifutni a másodpiacról a még nem USB-C csatlakozók iPhone-ok.