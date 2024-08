Visszatért az iPhone mobilokra a Fortnite

Nagy nap virradt az iPhone-nal rendelkező játékosokra, elérhetővé vált az Európai Unió országaiban az Epic Games Store a mobiljaikra. Ez egy alternatív játékbolt, a telepítését követően jelenleg három termék, a Fall Guys, a Rocket League Sideswipe, továbbá a Fortnite telepíthető belőle, de hamarosan külsős fejlesztők alkotásai is feltűnnek majd a repertoárjában.

A három közül a messze legfontosabb a Fortnite battle royale, ezt a fejlesztő Epic Games jutalékokkal kapcsolatos provokációjára 2020-ban kitette az App Store kínálatából az Apple. Négy év után most először telepíthető az iPhone-okra, miután a EU digitális piacokról szóló jogszabálya (DMA) rákényszerítette az Apple-t, hogy tegye lehetővé az App Store-ral rivális programboltok telepíthetőségét a mobiljaira.

A weboldalán keresztül indítható el az Epic Games Store mobilos változatának telepítési folyamata

Fotó: Epic Games

Ezzel párhuzamosan az Epic Games Store az androidos mobilokra is elérhetővé vált, miután az említett jutalékos vita keretében a Google is kitette 2020-ban a Play Áruházból a szűrét. Ennek ellenére Androidon elérhető maradt a játék, az APK-letöltéses manuális telepítés mellett egészen a közelmúltig a Samsung Galaxy Store-ból is installálható volt.

A mobilos Epic Games Store telepítéséhez be kell tölteni a weboldalát, majd az ott megjelenő instrukciókat követve feltehető a mobilokra a programbolt. Az Epic Games szerint mindkét rendszeren szándékosan bosszantó, ijesztgető képernyőkkel teli a folyamat, ezzel jelen pillanatban nem tud mit kezdeni, de minden lehetséges fórumon folytatja a harcot az Apple és a Google általa versenyellenesnek ítélt praktikái ellen, hátha sikerül javítani a helyzeten.

