Befutott a God of War Ragnarök gépigénye

Ugyan a saját konzoljaira idén pont nem sikerült komoly exkluzívokat kiadnia a Sony-nak, de legalább a számítógépes játékosokat kiszolgálta a PlayStation gyártója, a Helldivers 2 mellett a Horizon Forbidden Westet és a Ghost of Tsushimát is sikerült eljuttatnia a platformra.

God of War Ragnarök

Fotó: PlayStation PC LLC

Ezzel ráadásul nincs vége a dalnak, 2024. szeptember 19-én a God of War Ragnarök számítógépes változata is befut, a közelgő kiadás miatt pedig végre a PC-s minimum és ajánlott gépigények is elérhetővé váltak. A kért hardverek nem okoztak meglepetést, nem kell erőmű a játék elfogadható futtatásához, a legcsúnyább követelménynek a 190 GB szabad hely tűnik az SSD-n.

Minimum Ajánlott Magas Teljesítmény Ultra Cél 1080p@30FPS,

alacsony 1080p@60FPS,

közepes 1440p@60FPS,

magas 4K@60FPS,

magas 4K@60FPS,

ultra GPU NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

AMD Radeon RX 7900 XT CPU Intel Core i5-4670k

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB 16 GB OS 64 bites Windows 10 SSD 190 GB szabad hely

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!