Újabb felesleges, előtelepített appok érkeznek a windowsos laptopokra

A windowsos számítógépek gyártói már emberemlékezet óta gyárilag előtelepített szoftverek széles skálájával bosszantják a vadiúj PC-jüket használatba venni próbálókat. Ezek egy részét ők maguk készítik az ügyfelek vélt vagy valós igényeinek kielégítése céljából, a maradékot pedig fizetős partnerségek keretében tukmálják rá a vásárlókra.

Most váratlanul a Google is felszállt a vonatra, bejelentése szerint az új Google Essentials névre keresztelt szoftvercsomagja elsőként a HP márkájú, fogyasztói piacra szánt számítógépeken bukkan majd fel. Az új alkalmazásból könnyen elérhetőek lesznek a jellemzően használt szolgáltatásai, beleértve az androidos játékok számítógépen való futtatására való Google Play Játékok appot is.

A Google Essentials bejelentése nem bővelkedett a technikai részletekben, még egy képernyőkép sem érkezett, amiből kiderült volna, hogy mire kell gondolni. Csupán annyi biztos, hogy a csomag a Start menüből lesz elindítható, az eltávolítása pedig komponensenként és teljes egészében is megoldható, ha kéretlennek ítélik az új számítógépek gazdái.

Az a legvalószínűbb, hogy a Play Játékokat leszámítva az Essentials csomag komponensei progresszív webappok (PWA) lesznek. Ezek böngészőablakok, amelyek webhelyeket mutatnak, csak elrejtik a böngészőkre jellemző kezelőfelületi elemeket a felhasználók elől.

A Google Chrome-ot és a motorjára épülő alternatív böngészőket használók már nagyon régóta képesek bármely weboldalt „átkonvertálni” asztalinak tűnő, windowsos alkalmazássá. Ehhez csak be kell tölteniük a kívánt webhelyet a böngészőben, majd a főmenü → Átküldés, mentés és megosztás → Oldal telepítése alkalmazásként menüpontot kell választaniuk.

Egyelőre nem világos, hogy a Google Essentials manuálisan letölthető és telepíthető lesz-e, de nem lenne meglepő, ha külön is kiadná a vállalat.

