A Google legújabb okostelefonjai végre Magyarországra is megérkeznek

A készülékek a legújabb Android verzióval, az Android 14-gyel érkeznek és elsőként kapják meg a legfrissebb biztonsági frissítéseket és a Google saját fejlesztésű szoftveres újításait. Az új funkciók között megtalálható a továbbfejlesztett Google Assistant, az okosabb adattakarékos módok és a még jobban testreszabható felhasználói felület.

Az AI és a gépi tanulás alapú funkciók továbbra is központi szerepet játszanak a Pixel telefonokban, amelyek a mindennapi feladatok elvégzését teszik könnyebbé. Ilyen például a valós idejű fordítás, a zajszűrés, és a még pontosabb arcfelismerés.

Összegzés, árak

A Pixel 9, Pixel 9 Pro és Pixel 9 Pro XL megjelenésével a Google ismét magasra tette a lécet az okostelefon-piacon. A készülékek lenyűgöző technológiai újításokat kínálnak, amelyek nemcsak a Pixel sorozat rajongóinak, hanem minden olyan felhasználónak vonzóak lehetnek, akik prémium minőséget és a legújabb technológiát keresik egy okostelefonban. Az új Pixel készülékek innovációval, kiemelkedő kamerarendszerrel és erőteljes hardverrel érkeznek, készen arra, hogy meghódítsák a piacot.

A Pixel 9, a Pixel 9 Pro és a Pixel 9 Pro XL már előrendelhető 379 990 Ft, 464 990 Ft és 509 990 Ft-os áron. A Pixel 9 és a Pixel 9 Pro XL augusztus 22-én kerül a Yettel Magyarországnál, az Alza.hu-nál és az eMagnál a polcokra. A Pixel 9 Pro szeptemberben kerül a boltok polcaira.

Emellett a Pixel 9 Pro telefonhoz most Google One AI Premium csomag jár, amely az első évben díjmentes hozzáférést biztosít a Gemini Advanced szolgáltatáshoz. Ezzel megkapjuk a Google AI legjavát és 2 TB tárhelyet is, mindezt egy csomagban. Így kipróbálhatjuk a Geminit közvetlenül kedvenc Google-termékeinkben, például a Gmailben és a Dokumentumokban. A Pixel 9-hez is jár ez a kedvezmény, de nem egy éves, hanem fél éves csomagban.