Javíthatatlan a Google Pixel Watch 3 okosóra

Az okosórák mindig is a legkevésbé javítható modern kütyük közé tartoztak, a borzasztó hagyományát folytatva pedig a Google most tisztázta, hogy el lehet felejteni a napokban bejelentett Pixel Watch 3 rendbe hozását. Ez a szokásosnál relevánsabb hír a hazai vevők számára, hiszen a termék hivatalos forgalmazás keretében itthon is elérhető lesz, a 41 mm-es változata 154 990 forintos, míg a 45 mm-es kiadása 174 990 forintért rendelhető elő.

A teljes javíthatatlanság miatt ha probléma van a termékkel, akkor a legjobb esetben a garanciában való teljes cseréje jöhet szóba. Amennyiben a jótállási időn túl megy tönkre a Pixel Watch 3, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett sérülés okozza a halálát, akkor nem tudnak mit tenni a tulajdonosaik, kénytelenek lesznek új okosórát vásárolni.

Ebből fakadóan az akkucsere is ki van zárva, így pár évnél tovább még a legnagyobb óvatosság mellett sem lehet majd üzemben tartani a drága terméket. Ha másért, akkor az akku elöregedése miatt válik majd elektronikai hulladékká a teljes eszköz.

A Google csak annyit volt hajlandó kezdeni a helyzettel, hogy az opcionális Preferred Care ajánlatával élők képesek a véletlenül tönkretett vagy garanciális időn túl meghibásodott óráikat is kicseréltetni. Viszont ez a biztosítás nem érhető el Magyarországon, puszta érdekességként az USA-ban olyan 17 ezer forintnak megfelelő 49 dollárba kerül.

