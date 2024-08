Jelenthetőek lesznek a rendőrök a Google Térképben

Számos újdonságot kap a következő hetekben a Google Térkép, a mostani fejlesztések elsősorban a navigációt használó járművezetőknek szólnak. A funkciók egy részét az itthon is népszerű Waze appból emelték át a fejlesztők, például a közlekedők képesek lesznek jelenteni a rendőri jelenlétet az utak mentén. Az erről szóló figyelmeztetést addig látják majd az autósok és a motorosok, amíg a kérdéses szakaszon áthaladva kellő arányban megerősítik az információ helyességét.

A további nagy fejlesztések közül kiemelhető még, hogy a célállomáshoz közel érve a Google Térkép képes lesz parkolókat ajánlani és megmutatni az épületek bejáratát, miután sötétben és ismeretlen helyeken időnként nehézséget jelenthet az efféle banális részletkérdések tisztázása.

Ezek a funkciók persze csak akkor lesznek elérhetőek, ha megtalálhatóak a szükséges adatok a Google Térkép rendszerében.

Mindeközben az említett Waze is kap pár új funkciót, például jelenthetővé válnak a sebességet is mérő forgalmi lámpák, az ősztől pedig az androidos mobilok és az iPhone-ok záróképernyőjén is képes lesz megjeleníteni a turn-by-turn navigációs utasításokat. Végül máris megkezdődött egy új lap elérhetővé tétele, amely könnyebb tájékozódást tesz lehetővé a rendszeresen ugyanazon az útvonalon mozgók számára az útlezárásokról és a kerülőutakról.

A Google a héten már másodjára jelentett be újdonságokat a Térképben, tizenöt további országban tette elérhetővé az erdőtüzekről szóló tájékoztatást.

