Halálos fenyegetéseket kapott a The Last of Us színésznője

Az első játékot feldolgozott első évadot követően már a végéhez közeledik a The Last of Us tévéadaptáció második évadának a forgatása, árulta el a Dinát alakító Isabel Merced színésznő a Josh Horowitz-féle Happy Sad Confused beszélgetős műsorban. A második évad a második játék eseményeit viszi a Max-előfizetéssel rendelkezők képernyőire, ennek megfelelően bizony lesznek drámai fordulatok azok számára, akik nem ismerik a második játék történetét.

Kaitlyn Dever a Hihetetlen című sorozatban, akkor nem kapott halálos fenyegetéseket.

Fotó: Beth Dubber / Netflix

Ennek kapcsán Isabel Merced kiemelte, hogy a főszereplő Ellie-t megformáló Bella Ramsey és az évad másik kritikus karakterét, Abby-t alakító Kaitlyn Dever fantasztikus munkát végeztek. Devert emberileg és szakmailag is nagyra tartja, szerinte Emmy-t érdemel majd az alakításáért.

Horowitz erre felhozta, hogy kissé aggódik a 27 éves Deverért, hiszen bizonyos okokból Abby a leggyűlöltebb karakter a The Last of Us univerzumában. Merced osztotta az aggodalmát, és elárulta, hogy puszta elővigyázatosságból extra személyi védelmet kapott a forgatáson.

A fenyegetés veszélye valós, a játékban Abby hangját (de nem a képmását) adott Laura Bailey szinkronszínésznő és a kisfia már a The Last of Us Part II megjelenése előtt halálos fenyegetéseket kapott, miután kiszivárgott a játék cselekménye, erre az interneten nekiestek a széria világában irracionális mértékben elmerült rajongók.

Erről a játék készítésével foglalkozó dokumentumfilmben is mesélt, nagyon nehéz és traumatikus időszak volt számára a fenyegetésekkel való szembesülés.

