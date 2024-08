Ősszel jön a magyar boltokba a világ legvékonyabb hajlítható telefonja, mi már kipróbáltuk

A Honor Magic V3, új vékonysági rekordot állít fel hajlítható készülékek között: összecsukva csupán 9,2 mm vastag, kinyitva pedig 4,35 mm. Emellett 226 grammos tömege még sok más hagyományos csúcskategóriás okostelefonnál is könnyebbé teszi. Kézbe véve döbbenetes a tapasztalat: egy iPhone 15 Pro mellé rakva például nem lehetett észrevenni, hogy a Honor bizony nyílik, pedig az Apple terméke is kifejezetten slank. Könnyű, de masszív a V3 összeszerelése, prémium érzetet kelt, nem nyikorog, nincs törékeny hatása. Persze a strapabírósága egy teszt során fog igazán kiderülni.

Mint egy tablet - Fotó: Origo

Igazából az már az elődre, a V2-ra is igaz volt, hogy simán össze lehetett volna téveszteni egy hagyományos okostelefonnal, a Honor ki is használta a nagy rivális, a szintén hajlítható Samsung Galaxy Z Fold6 július 10-i világpremierjét egy ügyes Facebook-poszttal, amelyben felhívták a figyelmet, hogy az új Samsung lehet, hogy vékonyabb, mint az elődje, de a tavaly megjelent V2 még így is vékonyabb az új terméknél.

Tegyük hozzá, hogy a most megjelenő V3 pedig még ennél is karcsúbb lett.

Kétféle színben jelenik majd meg Magyarországon, fekete és zöld változat lesz elérhető. Utóbbi 230 gramm lesz, a fekete 4 grammos előnye repülőgépgyártásban használt rostnak köszönhető. A külső kijelzőt karcolódásmentes nanokristálypajzs védi a gyárilag rajta lévő fólia mellett. A belső kijelzőn speciális védőfólia van, amit nem lehet csak úgy lecserélni ennél a típusnál sem, mint a hagyományos társait.

A kijelző hajlíthatóságát acélzsanér teszi lehetővé, ami az előtt 400 ezres nyitásához képest 100 ezerrel többet, 500 ezret bír. A Honor számításai szerint ez 13 év hibamentes, átlagos használatot jelent. Emellett kiemelendő, hogy a gyűrődést még jobban sikerült eltüntetni, mint az elődnél.

Összecsukva, hátlapi tokkal is nagyon vékony - Fotó: Origo

A V3 újonnan továbbfejlesztett harmadik generációs szilícium-szén akkumulátorral érkezik, amely nagy, 5150mAh-s kapacitású. A gyártó azt ígéri, hogy intenzív használat mellett sem kell majd konnektort keresgélnünk az esti lefekvésig. Emellett támogatja a 66W-os vezetékes gyorstöltést és az 50W-os vezeték nélküli gyorstöltést. Utóbbi, valamint az IPX8-as vízállóság komoly előrelépés a V2-höz képest, ahol ezeknek a hiányát sokan felrótták a gyártónak. Azt már most tudni 4 évnyi Android főverzió-frissítést és 5 év biztonsági frissítést garantál a gyártó. Ami a hardware-t illeti, Snapdragon 8 Gen 3 chipset, 16 GB RAM és 1 TB tárhely került bele.