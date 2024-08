Óriási frissítést kapnak az IKEA raktári drónjai

Jelentős frissítést kapnak az IKEA évek óta tesztelt raktári drónjai, jelentette be a vállalat. A Verity által fejlesztett kvadrokopterek nagy raktárakban való munka segítésére lettek kitalálva, 2021 óta az IKEA kilenc ország 73 raktárában kezdte meg a tesztelésüket, olyan 250 darabos flottával dolgozik.

Az eddigi drónok normál munkaidőn kívül és előre meghatározott útvonalakon repültek a raktárakban, számlálták a készletet és próbálták felderíteni a véletlen raktározási hibákat, azaz mikor rossz polchelyekre lettek téve a termékek.

A drónos technológia most az Egyesült Államokban is tiszteletét teszi, a Maryland állambeli Perryville-ben lévő IKEA-raktárban is megkezdődik a használata. Ráadásul itt már új generációs modelleket fog bevetni a cég, ezek akár egész nap repkedhetnek a raktárban, dinamikusan reagálva elkerülik az egymással való ütközést, az új beltéri pozicionáló rendszerük jóvoltából pedig a legmagasabb polcok elérésére is képesek.

A drónok célja nem a dolgozók lecserélése, hanem a manuális leltározási munkával való teljes leszámolás.

Az elképzelés ellen jó eséllyel egyetlen raktári dolgozónak sincs kifogása.

