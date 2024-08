Intel botrány - komoly bajban a világ legnagyobb processzorgyártója

Keresték-keresték az okot az Intelnél

Ekkor az Intel a partnereket, konkrétan az alaplapgyártókat állította célkeresztbe. Mondván a feszültség ingadozása az oka mindennek. Azok viszont csípőből visszautasították a vádakat, mondván ha ez így lenne, akkor a baj nem csupán néhány Intel processzort érintene. Hanem például a nagy rivális AMD termékeit is, azoknál azonban ezek a hibák nem jelentkeztek.

Ezt követően az Intel egy új nyulat húzott elő a kalpagból. Azt találták ki, hogy a processzorokat vezérlő mikrokód a ludas, és mindenkit azzal nyugtattak, hogy egy frissítés majd megold mindent. Valamit tényleg javult a helyzet ennek hatására, ám ezt követően is rengetegen számoltak le leállásról.

Betelt a pohár

Ekkor jött el az idő, amikor egyre többeknél telt be a pohár. Felerősödtek azok a hangok, amelyeket szerint az Intel egész egyszerűen hitvány, rossz processzorokat dobott piacra. Az egyik nagy játékstúdió, az Alderon Games a nyilvánosság elé állva jelentette be, hogy náluk egyes prociknál 100 százalékos volt a hibaarány, azaz minden egyes termék lehalt. Ezt pedig elfogadhatatlannak nevezték, mint ahogy azt is, hogy a szerverek halála miatt rengeteg gamer pártolt el a játékaiktól, ami konkrét anyagi veszteséget jelent nekik.

Az AMD lehet a nyertes

Így durván fél évvel a botrány kipattanása után továbbra sem lehet tudni, hogy egészen pontosan mi a hiba oka, és hogyan lehetne azt távolról megoldani. A visszahívás és csere lehetne a 100 százalékos, tökéletes orvosság.

Ám ettől az Intel kategorikusan elzárkózott, aminek nyilván anyagi okai vannak, hiszen ez brutális költségekkel járna. Ehelyett csak kiterjeszti az érintett termékek garanciáját.

Mindent összevetve nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ez egy kész katasztrófa az Intel, viszont korábban jött karácsonyi ajándék a már említett konkurens, az AMD számára.

Egyre többen jelentik be, hogy nyitnak az AMD irányába, pláne, hogy a cég új processzorai igen jól teljesítettek az előzetes teszteken. Ráadásul az Intel most tervezi piacra dobni új generációs, Arrow Lake fantázianevű chipjeit, amelyektől nagyon jó eladásokat vártak előzetesen. Most viszont bőven benne van a pakliban, hogy a fogadtatás gyenge lesz, ez értékesítési adatok bezuhannak. Egy olyan termék esetén, amelyet több évig fejlesztettek, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Pláne, hogy ha a problémát addig nem sikerül megoldani, vagy esetleg jelentkezik az új csúcsmodelleknél is. Az aztán tényleg alapjaiban rengetheti meg ezt a szektort, úgyhogy kétségkívül igen izgalmas idők előtt állunk.