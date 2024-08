Ez lehet az iPhone 17 Pro Max nagy fejlesztése

Nem kell már sokat várni az iPhone 16 mobilcsalád bemutatkozására, az Apple a hét elején végre bejelentette a leleplezésük dátumát. Az It’s Glowtime névre keresztelt eseménye 2024. szeptember 9-én kerül megtartásra, és szokás szerint bárki élőben követheti majd a show-t.

A megszokottnak megfelelően az iPhone-pletykák középpontjában már nem is a napokon belül bemutatkozó iPhone 16 széria áll, hanem a 2025-ös évjáratú iPhone 17 család van a fókuszban, eddig javarészt a tagjaiban lévő memória mennyisége kapcsán jöttek hírek. Most az Apple ügyeiben általában jól tájékozott Ming-Chi Kuo piacelemző is felugrott a pletykavonatra, tudomása szerint egyes hírekkel ellentétben csak az iPhone 17 Pro Max kaphat 12 GB rendszermemóriát, a széria másik három modellje marad a 8 GB használatánál.

Ennek állítólagos oka, hogy Pro Max a legnagyobb mennyiségben fogyó, továbbá a legnagyobb haszonkulccsal értékesített iPhone-variáns, így az Apple szeretné, ha papíron ez kínálná a „legjobb” specifikációkat. Jelen pillanatban az eladott új iPhone-ok közel 40 százaléka Pro Max.

A közelebbi jövőre visszatérve most már biztosnak tűnik, hogy a hamarosan bemutatkozó iPhone 16 mobilcsalád mindegyik tagja 8 GB memóriával érkezik, így a teljes termékcsaládon elérhetőek lesznek az Apple Intelligence mesterséges intelligenciás funkciók.

Már ahol, persze, az EU területén jogi okból egyelőre nem lesz hajlandó bekapcsolni ezeket a megfelelő iPhone és iPad eszközökön az Apple. Viszont van rá esély, hogy legalább a Mac számítógépeken elérhetőek lehetnek az európaiak számára is.

A tavalyi iPhone 15 és iPhone 15 Plus mobilokban csak 6 GB RAM található, ezért nem lehet rájuk utólag elérhetővé tenni az iOS 18-cal az MI-funkciókat, az Apple nem üzleti okból tartja vissza a tulajdonosaitól a technológiát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!