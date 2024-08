Laptop, ami megváltoztathatja a Windows alapú számítógépek világát

A Windows alapú számítógépek világát jó ideje jó ideje az Intel X86 technológiája uralja, hiszen erre az eljárásra épül a legtöbb processzor. A telefonos szektort maga alá gyűrő, teljesen más eljárásban gondolkodó brit ARM azonban úgy döntött, hogy ezt a területet is meg akarja hódítani. Idén be is bemutatta az első olyan processzort a Snapdragon X Elite személyében, amelyet a Microsofttal és a Qualcommal együtt fejlesztettek, és amely már az ARM technológiáját használja. Több nagy cég is jelezte, hogy nyitott erre a megoldásra is. A leggyorsabb pedig az ASUS volt, amely Magyarországon elsőként mutatott be ilyen laptopot.

Az Asus Vivobook S15az egyik első ARM-alapú laptop.

Ez az ASUS Vivobook S 15, amelyből szereztünk egy példányt, hogy megnézzük, hogy működőképes-e az elgondolás. Illetve, hogy kiderüljön, hogy érződik-e bármilyen különbség a hagyományos termékekhez képest.

Mi az ARM processzortechnológia?

Az ARM technológiájának sajátossága, hogy a hardverkomponensek, így a grafikus vezérlő, a kommunikációs chipek, a memória és maga a processzor egyetlen egységben kap helyet. E megoldás elméletben jobb optimalizálást tesz lehetővé, és hatékonyabban használhatóak ki az erőforrások. Ráadásul az energiafogyasztás is csökken, az eszköz kevésbé melegszik, így nincs szükség olyan intenzív hűtésre, amiből fakadóan csökken a zajszint. További előny, hogy csökken a méret is, így elméletben kisebb, vékonyabb termékek előállítása válik lehetségessé.

Viszont az is tény, hogy cserébe az ilyen, úgynevezett rendszerchipek szervizelése jóval nehézkesebb és drágább. Valamint a felhasználónak nincs is lehetősége arra, hogy a saját ízlése szerint változtasson a komponenseken, például növelje a memória méretét.

Nagyon elegáns laptop

Az mindenesetre azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy a technológia lehetővé teszi igen karcsú és könnyű eszközök elkészítését. Ahhoz képest, hogy egy 15,6 hüvelykes kijelzővel ellátott termékről van szó, a súlya mindössze 1,4 kilogramm, a vastagsága pedig kevesebb, mint másfél centiméter.

A termék rendkívül elegáns megjelenésű, és a fontos csatlakozók sem hiányoznak róla. Így pakoltak rá USB-C, hagyományos USB, HDMI és fejhallgató portot, és a kártyaolvasót sem spórolták le róla. A zsanérok stabilan tartják a képernyőt, ami meglepetést nem okozott, hiszen az ASUS termékei e téren hagyományosan jól teljesítenek. A háttérvilágítással megtámogatott billentyűzet remekül fest, és harmonizál a készülékházzal. Ennél is fontosabb, hogy a gombok érzékenysége és nyomásútja is megfelelő. Igazán kényelmes rajta a gépelés hosszú órákon át is. A beépített egér mérete kellően nagy, a tapintása és stabilitása is megfelelő: nem rezeg és nem lötyög szerencsére.

Szintén nagy jelentőséggel bír, hogy megkapta a hivatalos US MIL-STD 810H minősítést, ami az amerikai hadsereg által rendszeresített szabvány. Ez arról tanúskodik, hogy ellenáll a nedvességnek, pornak, extrém hőhatásnak, és az ütésknek is.

Működés közben

Az tény, hogy működés közben gyakorlatilag hangtalan, és melegedés terén is jobban teljesít, mint a hagyományos rokonai. 70 wH-os, átlagos kapacitású akkumulátorral látták el, ám az üzemidő terén is kiemelkedik a tömegből. Mi azt tapasztaltuk, hogy használattól függően 12-17 órán át bírja egyetlen töltéssel, ami kiváló értéknek számít manapság. Szóval az ARM technológiája tényleg kínál kézzelfogható, észlelhető előnyöket.

A Windows operációs rendszert a készülék megfelelően kezeli. A Microsoft szoftverek, és úgy általában az irodai, kommunikációs és médialejátszó alkalmazások is hibátlanul futnak. A játékokkal viszont más a helyzet. Mivel hiányzik a dedikált videókártya, ezért a jobb, 3D grafikájú darabok futtatása nem az igazi. Alacsony a képfrissítési ráta, tapasztalható fagyás is. A termék megkapta egyébként a Microsoft Copilot rendszerét is, amely különféle mesterséges intelligencia eljárásokkal tenné hatékonyabbá a munkát. Hogy őszinték legyünk, ennek hasznosságáról azért annyira nem vagyunk meggyőződve, de lehet, hogy néhány hónapnyi használat után más lenne a véleményünk.