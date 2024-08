Befutott a legolcsóbb Raspberry Pi 5

Kritikus területeken érdemi újításokkal felszerelve vált elérhetővé tavaly októberben a Raspberry Pi 5 lapkaszámítógép, az erősebb processzor és videóvezérlő mellett elsősorban a perifériák által használható csatlakozási felületek tekintetében hozott régóta várt előrelépéseket.

Mostantól a 2 GB-os a Raspberry Pi 5 legolcsóbb modellje

Fotó: Raspberry Pi

A szebbé és jobbá válás persze a költségeken is meglátszik, a 4 GB-os és 8 GB-os változatokban piacra került lapkaszámítógépért itthon jelenleg 27 990 és 36 990 forintot kell kiadni. Most váratlanul befutott belőle a 2 GB memóriával szerelt változat is, így ha a felhasználás jellege miatt elég ennyi RAM, akkor 22 990 forintért is vehető már Raspberry Pi 5.

Az új kiadás nem csak a memória tekintetében tér el az eddigiektől, de a Broadcom BCM2712 rendszerlapkából is a költségcsökkentett D0 variáns dolgozik rajta. Ebből hiányzik néhány olyan elem, amelyeknek semmi jelentőségük sincs a Raspberry Pi 5 működése szempontjából, cserébe egy picivel olcsóbban gyártható.

