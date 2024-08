Érkezik a világ első 8 TB-os memóriakártyája

Az elmúlt időszakban alaposan megtépázódott a Western Digital tulajdonában álló Sandisk hírneve, a létező legrosszabbul sikerült kezelnie az Extreme és Extreme Pro külső szilárdtest-meghajtóinak váratlan adatvesztési hibáját. Ettől függetlenül még nem érdemes temetni a márkát, a Future of Memory and Storage 2024 (FMS) szakmai eseményen rögtön három érdekes terméket (két memóriakártya egy egy SSD) is bejelentett, bár egyelőre fejlesztési fázisban vannak, így megjelenési időkről és árakról sem esett még szó.

Így néz ki a Sandisk 16TB kapacitású külső SSD-je, a memóriakártya pedig pont olyan, mint egy memóriakártya.

Fotó: Sandisk

Az érdekesebb megoldásokat a 8 TB kapacitású SD és a 4 TB-os microSD memóriakártyák jelentik, ezeket drónokba, kamerákba, kézi játékkonzolokba szánja a vállalat. Kontextusként az SD-kártyát fényképezőgépben használva ez a kapacitás elég lehet akár 150 ezernél is több darab RAW formátumú fotó tárolására, míg a microSD testvérét egy Nintendo Switch-be téve 600-nál is több játék lenne indításra készen tartható.

A Sandisk pár hónapja mutatta be az első 4 TB-os SD-kártyáját, ám ez csak várhatóan 2025 elejétől lesz kapható, így a mostani újdonságok piacra dobása sajnos még biztosan odébb van.

Végül érdekes, hogy a Sandisk egy 16 TB kapacitású külső SSD-meghajtót is leleplezett az FMS 2024 kiállításon. A gigászi kapacitású háttértár várhatóan külső áramellátást igényel majd, a működtetéséhez nem lesz elég az USB kábelen a számítógépről érkező áram, ami limitálja a mobilitását. Ettől függetlenül megvan a maga közönsége, csak nem világos, hogy mikor kerülhet a boltok polcaira, plusz a fent említett botrány után mennyire lesz kedvük a vevőknek a Sandisktől külső SSD-t vásárolni.

