Így száríthatjuk ki egyszerűen a mobilunkat, ha elázott

Jó eséllyel a többség számára ismeretlen jelenségre hívta fel a figyelmet a The Verge, a YouTube kínálatában olyan videók is találhatóak, amelyek állítólag segítenek kiszárítani az elázott mobilokat. Ez elsőre nem hangzik túlságosan hihetően, de a videók specifikusan azt ígérik, hogy a hangszórók kiszárításában nyújthatnak segítséget, ezen a ponton pedig felébredhet a szkeptikusokban is a gyanú, hogy talán mégsem butaságról van szó.

Ha a mobil beázik, akkor is van megoldás

Az egyik legnépszerűbb ilyen videó a négy évvel ezelőtt feltöltött és 45 millió lejátszásnál járó Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED). A bő két perces videóban a pszichedelikus háttér ellenére a hang a lényeg, olyan alacsony frekvenciájú audiót játszik le, amely nagy légmozgást generáló vibrációra kényszeríti a hangszórót.

A keltett légmozgás képes a hangszóró felületén és környékén lévő vizet fizikailag felkapni, kijuttatni a készülékből a hangszórórácson át.

A The Verge a házi kütyüszervizelést támogató iFixit munkatársait is megkereste, hogy mit gondolnak erről, mire kiderült, az Apple Watch gyárilag képes ugyanerre a trükkre. Viszont nem voltak biztosak benne, hogy adott eszközhöz nem kalibrált YouTube-videók esetében mennyire működik a jelenség, így próbát tettek vele.

A tesztelésük során egyértelműen látszott, hogy kijött olyan víz a mobilok hangszóróiból, amely az elpárolgástól eltekintve egyéb módon nem tűnt volna el belőlük.

A videós trükk természetesen csak az elázott készülékek hangszóróin képes valamilyen mértékben segíteni, így az USB portban vagy a mikrofonban lévő, a készülékházon belülre beszivárgott víz eltüntetésében nem segít.

Kapcsolódó érdekesség, hogy az Apple nem javasolja az elázott eszközeinek rizsben való kiszárítási kísérletét.