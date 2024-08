Kedvező árú Xiaomi tévét próbáltunk ki

A magyarországi televíziós piacot a Samsung és az LG uralja, de a kínai cégek is keményen próbálkoznak, hogy megvessék a lábukat. Köztük az a Xiaomi, amely egy kedvező árú modellel lépett színre Magyarországon. Ez a TV A Pro (2025) nevű termék, amelyet az Origo Techbázisra is eljuttattak egy rövid időre, hogy kipróbálhassuk.

Kedvező árú Xiaomi tévé, Xiaomi TV A Pro.

Nem OLED, QLED

A Xiaomi TV A Pro (2025) egy QLED típusú televízió, és aki ennek alapján azt hinné, hogy ez a remek OLED technológia továbbfejlesztett változata, annak csalódnia kell. A QLED ugyanis hagyományos LCD kijelzőt takar. Csak épp kiegészítették egy úgynevezett kvantumpontokból álló réteggel, amely felerősíti a fényt, és a színeket.

Nem OLED, QLED!

E megoldásnak van értelme, hiszen szemre a látvány jobb, mint amit az LCD televízióktól megszokhattunk. Tehát a fényesség tényleg nagyobb valamivel, ami világos szobában nagyon sokat érhet, és a színek is élettel telibbek. Azonban az is tény, hogy az OLED készülékek szintjét nem éri el. Ugyanis a tökéletes fekete megjelenítésére nincs mód, a kontraszt emiatt nem annyira kiváló. Ráadásul a betekintési szög terén is kihívásokkal küzd ez az eljárás. Amennyiben valaki ugyanis oldalról tekint a képre, akkor azt fogja tapasztalni, hogy az árnyalatok megsápadnak, eltorzulnak. Ez pedig zavaró lehet olyankor, ha mondjuk egy család vagy baráti társaság szeretne együtt szórakozni, és emiatt körbeülnék a készüléket.

Természetesen ez is egy 4K televízió, így a részletességre, képélességre nem lehet panasz. Sajnos az elő-előfordul, hogy a néző belefut akadozásba, bosszantó szaggatásba, de ez orvosolható, csak meg kell keresni a menüben a megfelelő képjavító funkciót. Leteszteltük PlayStation 5 konzollal, és egy bivalyerős gamer számítógéppel is, és arra jutottunk, hogy játékra is használható, annak ellenére, hogy a képfrissítése csak 60 Hz.

Netflix, YouTube és a játékok

Ez a tv is okos a mostani trendeknek megfelelően. Ennek köszönhetően lehet rajta az interneten keresztül is filmeket, sorozatokat vagy meccseket is nézni, nem szükséges ehhez antennát vagy kábeltévét csatlakoztatni hozzá. Kipróbáltuk a Netflixet, a Maxot, a YouTube-ot, az Amazon Prime-ot, és az NFL-t is, és mindegyikkel kiválóan együtt tudott működni.

A választékra nem lehet panasz, amit például egy másik feltörekvő kínai gyártó, a Hisense nem mondhat el a televízióiról. Az alkalmazásboltban rengeteg játék is megtalálható, azonban a televízióba épített számítógép teljesítménye kicsi, így csak az egyszerűbb grafikájúak futnak elfogadható minőségben.