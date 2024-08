Az ókori Róma csodáit most bárki megnézheti

A Journey through Caesar’s Forum egy virtuális éjszakai sétát kínál az olasz fővárosba látogatóknak, amely során az első birodalmi fórum romjain keresztül barangolhatnak az ókori Róma utcáin. Hogy miért éppen Caesar fóruma? Nos, ezt a fórumot Julius Caesar építtettte. A híres római hadvezér és politikus, aki a Római Birodalom történelmének egyik legfontosabb alakja volt. Az itt található épületek és szobrok a birodalom fénykorát idézik, és most végre újra láthatók a korabeli pompájukban.

Így néz ki most az ókori Róma egyik fontos épületegyüttese, a Fórum.

Fotó: Pixabay

A virtuális élmény

Az ide látogatók egy speciális headset segítségével léphetnek be a múltba. Amint felveszik a VR eszközt, az ókori Róma életre kel előttük. A fórumon sétálva megcsodálhatják a hatalmas oszlopokat, a díszes épületeket és a szobrokat. A fények és hangok segítségével a látogatók belemerülhetnek a birodalom mindennapjaiba. Hallhatják a piac zaját, a politikai beszédeket és a kereskedők alkudozását. A Caesar fórumának történelmi jelentőségét és az itt zajló eseményeket ismertető narráció kíséri őket.

Multimédiás tartalmak az ókori Róma életéből

A projekt nemcsak a virtuális valóságban kínál élményeket, hanem multimédiás anyagokkal is feldobja a látogatást. A látogatók például a headseten keresztül megnézhetik, hogyan nézett ki az épületek belülről, vagy akár egy interaktív térképen követhetik nyomon a fórum különböző részeit. A különböző korokban játszódó animációk és rekonstrukciók segítségével pedig még mélyebben belemerülhetnek a birodalom történetébe.

A Journey through Caesar’s Forum projekt egy izgalmas példa arra, hogy a technológia hogyan segíthet nekünk jobban megérteni és átélni a történelmet. Reméljük, hogy ez a kezdeményezés még több ilyen élményt hoz majd a turisták számára, és segít abban, hogy az ókori Róma mindannyiunk számára közelebb kerüljön.

Nem csak Rómát nézhetjük meg virtuálisan

Ez a technológia már messze nem egyedülálló, hiszen több helyen is alkalmazzák már, többek közt Magyarországon is. A VR Tours által szervezett virtuális sétán például a Budai Vár történelme elevenedik meg előttünk. A VR technológia segítségével bejárhatjuk a vár különböző korszakait, megtapasztalva a háborúkat és a békét. A program több nyelven elérhető, és az audioguide segít eligazodni a történelem fonalán. Egyes légitársaságok is okosszemüvegekkel szórakoztatják az utasokat. Az Emirates például személyre szabottabb kiszolgálást nyújt az okosszemüvegek segítségével, amelyek az utasok nevét és utazási szokásait mutatják meg. A japán All Nippon Airways pedig olyan technológiákat fejleszt, amelyek helyváltoztatás nélkül pótolják az utazás élményét. A First Airlines pedig lehetővé teszi az ügyfeleinek, hogy VR-túrákon fedezzék fel távoli városokat anélkül, hogy elhagynák Tokiót.