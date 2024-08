Így követheti az olimpiát akár mobilról is

Az olimpia mindig is lázba hozta az embereket. Magyarországon is így van ez, így itthon teljesen normálisnak számít, hogy tömegek maradnak fenn akár hajnalig, hogy megnézzenek egy kézilabda csoportmeccset, torna döntőt vagy egy pingpong mérkőzést, hogy az úszásról, kajak-kenuról vagy a vízilabdáról ne is beszéljünk.

A párizsi olimpia alatt is biztosan így lesz ez és az is biztos, hogy közvetítik majd a televízióban és a rádióban is a fontosabb versenyszámokat. De aki akarja, az 2024-ben már akár az interneten is követheti az olimpiát, hogy ne maradjon le semmiről. A vízilabdások a döntőbe jutás küszöbén, kajakosaink és kenusaink pedig még csak most kezdenek belelendülni, szóval rájuk fér a szurkolás. Mutatjuk a lehetőségeket.

A párizsi olimpiát akár a mobilunkról is követhetjük majd. Fotó: Csudai Sándor

Közvetítések on-line

A Médiaklikk hivatalos oldalán az interneten keresztül is nézhetőek majd a tv közvetítések. Itt csak ki kell választani azt a csatornát, amelynek a műsorára kíváncsiak vagyunk, és az Élő feliratra kattintva máris megnyílik egy külön ablakban a műsor.

Ez remek dolog, de a tapasztalataink szerint ha nagy tömegek választják ezt a megoldást, akkor kevés lehet a sávszélesség, így a felbontás, és ezáltal a kép minősége alacsony. Márpedig ha valami fontos esemény van az olimpián, akkor joggal számíthatnk tömeges látogatásra, így ilyenkor jobb lehet a hagyományos módszert, azaz a televíziós közvetítést választani, amennyiben van erre lehetőség.

Weboldalon a fontos információk

A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült egy remek kis weboldal, az Olimpia.hu, amely ide kattintva érhető el. Ezen a honlapon megtalálható minden fontos információ a játékokkal kapcsolatban. Azaz a komplett naptár, a programok napi szintű bontásban, illetve a versenyhelyszínekről is meg lehet tudni rengeteg mindent.

Emellett az oldalon bemutatják az összes magyar sportolót, akikről remek minőségű képek is felkerültek. Valamint rengeteg friss hír és cikk is felkerül az oldalra, amelyek központi témája természetesen az olimpia. A honlap kialakítása abszolút modern, átlátható, könnyen kezelhető és kellően látványos. Ide a versenyek elindulását követően természetesen az eredmények is azonnal megjelennek majd.