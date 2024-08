Betiltja egy város az ingatlankiadók kartellezését

Folytatódik a botrány az egyesült államokbeli RealPage és Yardi internetes szolgáltatások körül, mindkettőt az albérletárak egekbe emelésére találták ki. Az ingatlanokat kiadó magánszemélyek és cégek beregisztrálhatják a bérleményeket a szolgáltatásokba, megadva azok pontos helyét, legkülönfélébb paramétereit, továbbá az éppen elkért bérleti díjat.

Megfelelő mennyiségű adat és résztvevő birtokában a rendszer lényegében egy szörnyeteggé válik a bérlők számára, a kiadóktól kapott nem nyilvános adatokat felhasználva képes mindenkinél egyedi javaslatot tenni arra, hogy ténylegesen mi a maximálisan elkérhető bérleti díj az adott ingatlan esetében.

Ebből legelőször az ingatlanokat „túl olcsón” kiadók profitálnak, majd kollektíven az összes bérbeadónál csörögni kezd a kassza, a rendszer kartellbe szervezi őket a bérleti díjaik maximalizálása érdekében.

A helyzet miatt a RealPage ellen tavaly ősszel már pert indított Washington főállamügyésze, most pedig a megdöbbentő drágaságáról és lakhatási válságáról hírhedt San Francisco vezetése is az efféle szolgáltatások értékesítésének és használatának teljes betiltása mellett döntött, a RealPage mellett a konkurens Yardit is felhozták specifikus példaként.

A szabályozásnak még át kell mennie szeptember 3-án egy végső szavazáson, nem sokkal ezt követően léphet majd életbe.

