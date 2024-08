Mekkora lehet a robotok tudása?

Egyre többet lehet olvasni arról, hogy a földrengések után gyakran robotokat vetnek be, hogy áthaladjanak az egyenetlen terepen, hiszen gyorsak, okosak, sőt, némelyikük akár a még málnát is be tudja takarítani, ám a szakértők szerint valójában soha nem fogják teljesen helyettesíteni az embereket, mert hiányzik belőlük a valódi intelligencia.

A legfrissebb kutatások azt igazolták, hogy bár a robotok valóban gyorsabbak, pontosabbak és erősebbek lettek a közelmúltban, belátható időn belül nem kell attól tartanunk, hogy a közeljövőben mi, emberek, feleslegessé válunk.

Ahogy az alábbi videóban is látszik, a legfejlettebb robotok elsősorban funkcionális segítői az embernek, például hatékonyan és számottevő kár nélkül takarítják be a málnát.

Fotó: Science Photo Library via AFP/Julien Tromeur

A fejlesztőket elsősorban a kirigami ihlette, a japán papírvágás művészete, mely során a puha műanyagot sajátos módon hajlították meg, ez pedig lehetővé tette a robotok számára, hogy apró objektumokat takarítsanak be, és tegyék mindezt óvatosan. Ezek az automatizált rendszerek a közeljövőben egyre nagyobb szerepet tölthetnek majd be a zöldség-és gyümölcsiparban, s főként azokban az „iparosodott” országokban, ahol nehéz munkaerőt találni ezekre a munkákra.

Az építőiparban is jelentős fellendülést hozhat a robotok alkalmazása a gyakorlatban, de a robotok a mezőgazdaságban is rendszeresen ki fogják venni a részüket.

Egy másik japán művészeti technikát, a hajtogatás a művészetét – origamit – is előszeretettel alkalmazzák a mentőrobotok fejlesztésében, így ugyanis alkalmasak lehetnek a legnehezebb terepek bejárására is földrengések és egyéb természeti katasztrófák után. A szakértők szerint gyors ütemben fog fejlődni a robotok hatékonysága strukturálatlan környezetben, így a közeljövőben könnyedén eligazodnak majd teljesen ismeretlen területen is.

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon mit tudnak és mit nem tudnak jelenleg a legfejlettebb robotok.

Fotó: Science Photo Library via AFP/Kateryna Kon

A robotika témában jártasak egybehangzó véleménye, hogy hiábavaló azon aggódni, hogy milyen munkák maradnak ránk a jövőben, ha a robotok tovább fejlődnek és egyre emberszerűbbé válnak, hiszen egyrészt a technológiai forradalom következtében megszűnt munkahelyeket mindig is újabb és jobb munkahelyekkel váltották, másrészt a belátható jövőben nem várható, hogy humanoid robotokra cseréljük emberi kapcsolatainkat.