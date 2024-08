Nagyon gyorsak az 1 TB-os Samsung memóriakártyák

Új microSD memóriakártyákat dob piacra a nagy kapacitás mellett nagy sebességet is elváró vevők számára a Samsung. Az 1 terabájtos PRO Plus és EVO Plus termékek a cég nyolcadik generációs V-NAND memórialapkáit használják, a régi ötvenötös helyett pedig 28 nm-es gyártástechnológiájú vezérlőt kaptak a gyorsabb és kisebb áramigényű működés érdekében.

A világ leggyorsabb microSD memóriakártyái között vannak a Samsung újdonságai

Fotó: Samsung

A tíz év korlátozott garanciával érkező termékek közül a Pro Plus modell a gyorsabb, papíron akár 180 MB/s szekvenciális olvasási és 130 MB/s szekvenciális írási sebességre képes. A véletlenszerű írási és olvasási tempóit nem részletezte a gyártó, azonban az A2 minősítés alapján ezen a téren is kompetens a megoldás.

Az Evo Plus egy kicsit lassabb, az esetében a 160 MB/s és a 120 MB/s az elméleti felső határ, a véletlenszerű sebességek terén pedig csak A1 minősítésre volt elég a tempója.

Az 1 TB kapacitású PRO Plus és EVO Plus microSD-kártyák forgalmazása augusztusban kezdődik Magyarországon. A Pro Plus ajánlott ára 67 990 forint, míg kártyaolvasóval összecsomagolva 70 990 forintért lesz kapható. Az EVO Plus csak önmagában válik elérhetővé 62 990 forintos áron.

