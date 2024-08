A Samsung idei csodatelefonja megérkezett. Mi is kipróbáltuk

A várakozásoknak megfelelően a Samsung, mint a telefonos iparág egyik legerősebb és legfontosabb szereplője a nyár közepe táján lerántotta a leplet az év talán legkülönlegesebb telefonjáról. Ez a Samsung Galaxy Z Fold6, amely az egyre elterjedtebbé váló hajlítható telefonok táborát bővíti.

Három színben érkezik.

Most jutottunk el odáig, hogy az embernek a dizájn kapcsán már semmilyen hiányérzete nincs. Összecsukott állapotában a két fél tökéletesen, hézagmenetes simul egymásra, és így a modell minden korábbinál vékonyabb. Ennek köszönhetően pedig most már tényleg egészen kényelmesen zsebre is vágható akár. A zsanérok megalkuvás nélkül, maximális biztonsággal tartják, így teljesen vagy félig nyitott állapotában sem lötyög. A fogása kényelmes, és nem is vészesen nehéz, hiszen csak 240 grammot nyom. A készülék cseppálló, így az eső sem árthat neki, ami a hajlítható készülékek univerzumában jelenleg unikálisnak számít.

Tökéletesen csukódik.

Maga az összecsukható kialakítás egyébként elképesztően látványos továbbra is. Ez egy olyan extra, ami még azoknak is feltűnik, akik egyébként idegenül mozognak a telefonok világában. Még ők is látják, hogy ez a mobil bizony nem egy hétköznapi darab.

Miért jó?

Mivel az egyik hátlapján is található egy képernyő, így összecsukható állapotban is használható. Ilyenkor olyan, mint egy átlagosnál keskenyebb okostelefon. De értelemszerűen az igazi nagy pláne benne, ha kinyitjuk. Ilyenkor előtűnik a 7,6 hüvelykes képernyő, amellyel tulajdonképpen egy mozdulattal tabletté varázsolható a telefon.

A Samsung Galaxy Z Fold6 akár laptop módjára is használható.

Ez a megoldás pedig jó pár előnyt kínál. Egyrészt filmezés vagy játék esetén a nagyobb méret értelemszerűen fokozza az élményt. De emellett az is remek, hogy így akár két vagy több ablakot is megnyithat egymás mellett a felhasználó. Ezáltal jóval sokoldalúbban és kényelmesebben használható a termék. Bluetooth-on keresztül csatlakoztattunk hozzá egy billentyűzetet, és kipróbáltuk munkára így, és úgy is nagyon jól lehetett használni. Természetesen nem kelhet versenyre egy monitorral vagy laptoppal, de egy telefonnál így is sokkal-sokkal jobb.