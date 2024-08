A Samsung Galaxy Buds 3 Pro kialakítása miatt meglehetősen felbolydult a techpiac. Az eddigi formáit teljesen elvetve ugyanis a Buds 3 Pro és ugyanígy a Buds 3 is egy merőben új dizájnt hozott, ami természetesen csak akkor nevezhető újnak, ha a Samsung füleseit nézzük.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Bluetooth headset.

Ismerős külső, egyszerű beállítások

Ha már egy Apple fülest is odatesztünk az asztalra, akkor rögtön látszik, hogy a formákat honnan is „merítette” a Samsung. Szinte egy-az-egyben lemásolta az Apple füleseinek formavilágát, annyi módosítással, hogy egy teljesen felesleges LED csíkot tett a fülesek száraira (amelyeket egyébként szögletesebbre csinált meg, mint az Apple) és a bölcső tetejét átlátszó plexiből oldotta meg. Valószínűleg ezek azok a változtatások, amik kötelezőek voltak ahhoz, hogy a fülest ne kaszálja el szó nélkül a világ összes szabadalmi hivatala. Ezért aztán a legtöbb tech-portál fel is fortyant, de az az igazság, hogy ez a forma tényleg sokkal kényelmesebb, mint az előző „fülbe csavarós” volt és az sem elhanyagolandó tényező, hogy a fülbe dugható fülesek a Walkman hőskora óta hasonló formavilágot követnek. Tehát, valójában nézhetjük úgy, hogy a Samsung megpróbált egy egyedi megoldást és most inkább visszatért a fősodorba. Szóval itt mi inkább el is engednénk ezt a témát és visszakanyarodnánk a lényegre.

A Samsung Galaxy Buds 3 Pro beállítása egyszerű és gyors, különösen, ha Samsung eszközökről használnánk.

A Galaxy Buds 3 Pro beállítása egyszerű és gyors, különösen, ha Samsung eszközökről használnánk. A Samsung Galaxy okostelefonokkal való azonnali párosítás egyetlen érintéssel megvalósítható, ami a felhasználói élményt rendkívül egyszerűvé és kényelmessé teszi. Ilyenkor csak annyit kell tennünk, hogy felnyitjuk a feltöltött bölcsőt és már ki is írja a telefon, hogy a közelben meglátta a Burd 3 Pro fülest és szívesen csatlakozik hozzá, ha szeretnénk. A Galaxy Wearable alkalmazás segítségével a felhasználók testreszabhatják a hallgatási élményt, beleértve az érintésvezérlés beállításait és zajcsökkentés módját is.

Kényelem

A kényelmesebb viselés érdekében a Galaxy Buds 3 Pro 3 különböző méretű gumiharangot mellékel a csomagoláshoz, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a legmegfelelőbbet válasszák ki saját fülük formájához. A fülhallgatók ergonomikus kialakítása amellett, hogy segít hatékonyabban kiszűrni a környezet hangjait, a hosszútávú viselés esetén is kényelmes élményt biztosít, ami fontos tényező lehet azok számára, akik gyakran használják a fülhallgatókat munka közben, edzés során, vagy hosszabb repülőutakon.