Luxus hálóruhát jelentett be a Samsung

A Galaxy Ringgel némileg új terepre merészkedett a Samsung elektronikai üzletága. Az okosgyűrű alapvetően egy funkcionális műszaki találmány, az életjelek figyelésére használható, részlegesen vagy teljesen az okosórát válthatják ki vele a vásárlók.

Az egyedi stílusáról ismert Laquan Smith divattervező álmodta meg a Galaxy Ring által inspirált hálóruhákat

Fotó: Samsung

Mindeközben viszont egy gyűrűről van szó, így természeténél fogva egyben divatkiegészítő is, a Samsung pedig most megkísérli felhívni erre a tényre a divatvilág krémjének a figyelmét. Ennek érdekében a vállalat együttműködésre lépett LaQuan Smith luxus divattervezővel, a szakember egy Galaxy Ring által inspirált hálóruhát tervezett.

A férfi és női kivitelben is érkező Lucid Dream by Laquan Smith | Samsung névre keresztelt luxus hálóruha szeptember 9-én mutatkozik majd be New York-i divathéten, a divattervező 2025 tavaszi / nyári kollekciójának részeként.

Nem a szokásos pizsama a Lucid Dream by Laquan Smith | Samsung

Fotó: Samsung

A divattervező elmondása szerint a Galaxy Ring viselése során jött rá, hogy mennyire fontos számára a kreatív inspirációinak megtalálásában az alvás, az álmai gyakran inspirációul szolgálnak a dizájnjai megalkotásakor. Ezen túlmenően a kollaborációhoz kapott Galaxy Z Fold6-ot is dicsérte, a nagy kijelzője és az S-Pen segítettek számára a szkeccselésben, továbbá a bekarikázással való keresés is nagyon tetszett neki.

