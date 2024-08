A Samsung megint megcsinálta a legjobb kagylótelefont

Influencerek akár magukat is videózhatják vele.

A Samsung saját, Android 14 alapú One UI 6.1.1 rendszerét használja, amely nagyon gyors, stabil, és tele van hasznos funkciókkal. Ez utóbbiak között meg kell említeni az egészséggel, sportolással kapcsolatos speciális appokat, valamint természetesen a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat is. Nem túlzás azt állítani, hogy e téren a Samsung a riválisok előtt jár, így ezek e modell esetében is versenyelőnyt jelentenek. Ezek között találhatunk valós időben telefonbeszélgetést fordító tolmácsprogramot épp úgy, mint olyan beépített titkárt, amely rövid összefoglalókat készít a dokumentumokból, átláthatóra formálva azokat. És akkor még nem is beszéltünk a képek feljavításról, sőt átalakításáról is, ugyanis ez is működik. Lehetőség van ugyanis arra, hogy az okos algoritmusok segítségével részleteket tüntessünk el a képről, ami nagyon hasznos lehet.

A hajtogatható telefonok egyik hátránya a hagyományos rokonaikkal szemben, hogy csak kisebb akkumulátor fér beléjük. Ez alól a Flip6 sem kivétel, hiszen egy 4000 mAh-s telepet kapott, ami viszont még mindig jó kapacitásúnak minősül.

És mivel a már említett saját rendszer jól sáfárkodik az erőforrásokkal, hatékonyan használja azokat, ezért az üzemidő teljesen vállalható. Egyetlen töltéssel akár 11 órán át is működőképes maradhat a modell a vizsgálataink alapján. A hűtésre is odafigyeltek, mert átmelegedéstől nem kell tartani. A 256 GB-os háttértároló is kiváló, és ráadásul rendelhető dupla ekkora memóriával is, igaz azért értelemszerűen többet kell fizetni.

Ár, összegzés

A modell jelenleg mintegy 480 000 forintért vásárolható meg. Tehát nem egy olcsó darab, de hát az extrákat és a tudást bizony mindig, minden korban meg kellett fizetni. Ennyi pénzért az ember joggal vár el remek fotókat és videókat, és ezeket ettől a terméktől meg is kapja.