Nem tudja újból kiadni a régi mobilappját a Sonos

Jól pofon vágta az inkompetens döntéshozatala a prémium hangtechnikában utazó Sonos márkát, józan ésszel felfoghatatlan okból a vállalat májusban lecserélte a megszokott és korrektül működött mobilappját egy totális katasztrófának bizonyult új kiadásra. Ez nem csak bugos volt, de a régi app rengeteg megszokott és széles körben használt funkciója is hiányzott belőle.

Az értékelhetetlen mobilapp időközben számos frissítést kapott, valamelyest javult, azonban minőségben és funkciókban továbbra is távol áll a kívánt szinttől. Ennek nagyon súlyos következményei lettek, az új mobilapp megjavításáig a Sonos két fontos új termék bejelentését is jövőre halasztotta, az eladásai pedig visszaestek, így leépítést jelentett be.

A Sonos ügyvezető igazgatója a leépítések idején fontolóra vette, hogy a cég átmenetileg újból elérhetővé tehetné a régi mobilappját. Most egy reddites kérdezz-felelek során közölte, hogy ez nem fog megtörténni, belső tesztelést követően elvetették az ötletet.

Magyarázata szerint a régi mobilapp leváltása óta eltelt hónapokban olyan szoftverfrissítéseket kaptak a cég egyes termékei és az internetes szolgáltatásai, hogy már a régi mobilapp sem működik az elvárt módon.

Emiatt nem lehet az eredeti formájában kiadni a régi appot, a megjavításába pedig nem érdemes erőforrásokat tenni, így jobb híján továbbra is az új mobilapp rendbe rakása a terv.

