Félórás videón parádézik a STALKER 2

A széria múltjához méltóan július végén a GSC Game World bejelentette a STALKER 2: Heart of Chornobyl kiadásának sokadik elhalasztását. Az éppen aktuális ígéret szerint a rengeteg rajongó által másfél évtizede várt alkotás 2024. november 20-án jelenik majd meg PC és Xbox Series platformokra, és az első naptól kezdve benne lesz az Xbox Game Pass játékbérlő kínálatában.

A rossz hírt tompítva az ukrán fejlesztőcég közölte, hogy egy komoly bemutatóra azért futotta a részükről, ami most elérhetővé is vált, így bárki szabadon megcsodálhat egy félórás videót a játékról. A hivatalos magyar felirattal is nézhető előzetesben a fejlesztők a nyílt világú akciójáték minden aspektusáról beszélnek, az előző rész kiadása óta eltelt rengeteg idő ellenére látszólag nem felejtették el, hogy miként kell valódi STALKER-játékot készíteni.

A STALKER-széria egészen a közelmúltig csak számítógépekre volt elérhető, azonban március elején az előző és a jelenlegi generációs PlayStation és Xbox gépekre is befutott a Legends of the Zone Trilogy képében.

