Nagyon jó hírt kaptak a Nintendo Switch tulajdonosok!

Évtizedes szunnyadást követően pörögni kezdtek az események a legendás STALKER játéksorozat háza táján. Elsőként márciusban befutott az előző és a jelenlegi generációs PlayStation és Xbox konzolokra az eddig csak PC-n futott eredeti trilógia, ha pedig minden jól megy, akkor novemberben számítógépekre és Xbox Series konzolokra is megérkezik a nemrég hosszas videón demonstrált STALKER 2.

Ezzel nincs vége a dalnak, a legutóbbi Nintendo Direct bemutató során kiderült, hogy az említett STALKER: Legends of the Zone Trilogy szintén novemberben a Nintendo Switch kézikonzolon is debütál. Ennek megfelelően hamarosan mindegyik a gamerek által manapság ténylegesen használt platformra elérhetőek lesznek a klasszikus STALKER akció-szerepjátékok.

A STALKER: Legends of the Zone Trilogy csomag a Shadow of Chernobyl, a Clear Sky, továbbá Call of Pripyat alcímű részek gyűjteménye, az újonc stalkereknek fenti eredeti kiadási sorrendben érdemes játszaniuk azokat.

