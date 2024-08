Tecno Spark 20 Pro+ teszt. Középkategóriás telefon Kínából remek áron

Tecno Spark 20 Pro+ kijelzője erős fényben is jól látható.



A képfrissítési rátája 120 Hz, és ennek köszönhetően a görgetés kellően folyamatos. A fényerő pedig kellően nagy ahhoz, hogy nappal is látható maradjon a kép, valamint az úgynevezett nagy dinamikatartományú videók és játékok kezelése is megoldott. A mozgások visszaadása során anomáliákba nem futottunk bele, tehát idegesítő döcögés vagy szellemképesedés nem jelentkezett.

Kamerák: ez bizony egy középkategóriás telefon

108 megapixeles főkamerát kapott, ami ebben az árkategóriában egészen jónak számít. És ezzel nem csak nappal, hanem sötétben is lőhetőek jó fotók. Azonban az is tény, hogy a zoomkamera és az ultraszéles egység is hiányzik, ami kis csalódást okozott.

A kevés fény sem okoz neki problémát.

Elhelyeztek rajta egy 2 megapixeles makró egységet, amely csak jó fényviszonyok mellett vethető be. Valamint kapott egy úgynevezett mélységkamerát is, amelynek köszönhetően portré hatású képek elkészítésére is módot ad a telefon. Tehát elmosható a háttér az éles téma mögött egyetlen érintéssel, ami hasznos lehet. A videós tulajdonságai viszont gyengék, hiszen az 1440p mód a csúcs, és a lassítás opcióról is le kell mondani.

Milyen használni?

A legfrissebb, Android 14 operációs rendszert használja, ami szuper. Az viszont hiányérzetet okoz, hogy a Tecno nem kínál saját, extrákkal kiegészített rendszert, ellentétben a közvetlen riválisai jó részével.

A hardvertől sem voltunk különösebben elájulva, ugyanis a Mediatek Helio G99 Ultimate rendszerchipnél már vannak jobbak ezen az árszinten is. Ez az oka annak, hogy bár a webolalakkal nincs gond, de az alkalmazásokat bizony olykor kicsit lassan tölti be. Valamint az is tény, hogy médiaszerkesztésre csak korlátozottan használható, illetve, hogy a játékoknál vissza kell venni a grafikai részletességből.

Az 5000 mAh-s akkumulátort kapott, ami remek kapacitásnak minősül, és ebből fakadóan az üzemideje is egészen jó. Egyetlen töltéssel akár 14 órán át is működőképes maradhat, de persze, ha valaki teljesítményigényes appokat futtat, például játékokat, akkor be kell érnie ennél lényegesen kevesebbel. Ilyenkor olyan 8-9 órával számolhatunk, ami még mindig remek érték. A maximális töltési sebesség csak 33 watt, és emiatt a méréseink alapján durván 80 perc alatt töltődik fel az akkumulátor. Ez pedig ma már karcsú. A mikrofonja remek, a hangszórói viszont átlagosak: A hangerő karcsú, sztereó nincs, a basszusok hiányoznak. De ezt nem lehet igazán hátránynak felróni, ugyanis a legtöbb mai telefon ugyanilyen problémákkal küzd.